D’Alesio soddisfatto dal suo Rimini: "Ce la siamo giocata alla pari"

"Ce la siamo giocata alla pari". Resta questa consolazione a Filippo D’Alesio dopo la gara contro l’Arezzo. Zero punti, però. Quelli che avrebbero permesso al suo Rimini di fare qualche altro scatto in avanti in classifica. Ma la prima della classe, nonostante il livello non esattamente esaltante in questa stagione del girone B, il suo dovere lo ha fatto. Pungendo il Rimini nel suo momento di maggiore difficoltà, quando le forze iniziavano a finire e la panchina corta non permette grandi stravolgimenti. "Sono sicuro che con questo atteggiamento, con questa mentalità e con questa attenzione ai dettagli – guarda il bicchiere mezzo pieno D’Alesio – sapremo fare bene. Adesso dobbiamo tenere ancora un po’ botta perché comunque sono partite toste, e sicuramente siamo in una condizione ancora non perfetta, ma appena passerà quest’ultima burrasca diventeremo una squadra veramente temibile per tutti. Con l’Arezzo noi eravamo gli ultimi in classifica contro i primi in classifica, e tutta questa differenza non l’ho vista. Io voglio solo lavorare con questi ragazzi perché per me sono speciali, sono i giocatori più forti che avrei potuto sperare". Anche se in attacco i conti non tornano. Solo qualche giovane in un reparto che è stato smantellato, ma non ripotenziato. "Assolutamente, lo sappiamo. Ci siamo aggiustati in tutti i reparti, anche con l’arrivo di Bassoli, che ci darà esperienza e ci darà la possibilità, o a partita in corso o dall’inizio, anche di cambiare". Ma non in attacco. Comunque il tecnico del Rimini non ne fa un problema. Guarda avanti con il solito invidiabile entusiasmo. "Stiamo diventando qualcosa di molto forte – dice – facendo di più, in una situazione di difficoltà, di quello che tutti si sarebbero aspettati. La cosa che non dobbiamo sbagliare è che adesso abbiamo partite veramente toste, e se non dovessero arrivare i risultati non ci dobbiamo disunire, perché il lavoro arriverà nel tempo. Di questa cosa io non sono sicuro, di più. Perché quando vedo questi ragazzi allenarsi, come interpretano le partite, la capacità che hanno di leggerle, capisco che si può fare qualcosa di importante. Con l’Arezzo per cinque minuti, quando i nostri avversari si sono spostati con un altro modulo, saremmo potuti andare in difficoltà. Invece è bastata una parola. Queste sono cose che mi lasciano ben sperare perché c’è un gruppo su cui lavorare, duttile. Un gruppo umile e speciale".