Dalla parte di famiglie e minori. Il Comune aumenta le risorse: "Ma il trasporto resta gratuito"

Il Comune di Arcola aumenta le risorse per i servizi a favore del cittadino, con particolare attenzione ai minori e alle famiglie. Nel corso del consiglio comunale il vicesindaco Gianluca Tinfena, con delega al Bilancio, ha fatti ’i conti’ del portafoglio comunale elencando entrate e uscite che movimentano il bilancio. "Devo evidenziare prima di tutto il clima di grande collaborazione che si è instaurato lasciando anche per questa consiliatura la presidenza della commissione bilancio ad un componente dell’opposizione, in questo caso Brunella Righi". Tinfena ha poi posto l’attenzione sulle entrate e sulle maggiori spese che l’amministrazione comunale si trova ad affrontare a fronte di un aumento di bisogni espressi dalla cittadinanza. C’è anche qualche ristoro che risolleva lo sforzo compiuto dal Comune. "Importante il contributo regionale di 149mila euro per i servizi della prima infanzia, visto che il Comune di Arcola nel 2024 ha stanziato numerose risorse per il sistema integrato di educazione e di istruzione nella fascia 0-6 anni". Il Comune può contare su un’entrata importante di 47.400 euro grazie ai proventi del canone di concessione di servizio distribuzione del gas stipulato dall’Ambito. Entrate che risultano utili per le spese che il Comune ha dovuto coprire, ad esempio i 10mila euro in aggiunta al trasporto scolastico (sono state tantissime le richieste), riuscendo inoltre a mantenere il servizio gratuito per gli utenti.

Ci sono poi da coprire le spese di 14mila per gli interventi di manutenzione e viabilità, altri 14mila per la manutenzione dei borghi e cantioneraggio, il taglio erba nei centro storici, 34mila euro per gli incarichi dell’area tecnica che saranno utilizzati anche in vista del Puc, 15mila euro per i servizi area ambiente utili anche per scovare gli incivili che abbandonano i rifiuti, un capitolo di spese è riferito alla tutela animali per la cifra di 11mila euro, all’interno le risorse per realizzare l’area di sgambamento cani, che sul territorio saranno tre: Termo, Ponte e Romito. Nell’area sociale a bilancio l’amministrazione comunale deve impegnare 12mila euro per le spese fondo affitti, tenuto conto che il contributo regionale è solo di 23mila euro, mentre nel 2022 erano 86mila. Infine altri 30mila euro di fornitura di arredi scolastici che verranno inseriti nel nuovo asilo nido di Romito attualmente in fase di costruzione. Nelle entrate, ha specificato Tinfena, c’è da considerare anche la vendita dell’istituto Alberghiero Casini sul quale il Comune di Arcola ha un quota di compartecipazione: ricaverà dall’ alienazione 54mila euro: "Che verranno spesi – ha precisato – solo quando la vendita sarà effettiva."

Cristina Guala