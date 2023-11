Dalla Promozione alla Seconda Categoria. Blitz firmato Petrini, Fratta in vetta. Anche il Carpena ok I risultati, i marcatori e le classifiche delle squadre forlivesi nei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Fratta Terme in Promozione, Carpena in Prima Categoria e Vecchiazzano in Seconda Categoria sono in vetta alle rispettive classifiche.