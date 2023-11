Dalla Promozione alla Terza Categoria. Frena il Fratta Terme, torna a sorridere il Forlimpopoli

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle forlivesi nei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria. In Promozione il Fratta Terme, ora terzo, non va oltre il pari casalingo. Pareggi in Prima per il Carpena e in Seconda per il Vecchiazzano.

Promozione (13ª giornata): Fratta Terme-Del Duca 0-0, DueEmme-Forlimpopoli 0-2 (Radoi, Benvenuti), Civitella-Cotignola 1-2 (Cucchi; De Martino, Pirazzoli). Classifica: Sampierana 27; Faenza 26; Fratta Terme 25; San Pietro in Vincoli 24; Forlimpopoli 22; Bakia Cesenatico 21; Cattolica 20; Del Duca, Misano, Bellariva 19; Classe 18, Verucchio 16; Civitella, Due Emme 15; Stella 11; Cotignola 10; Torconca 9; Cervia 6.

Prima Categoria (11ª giornata): Modigliana-Carpena 0-0, Edelweiss Jolly-Predappio 4-1 (2 Kouakou, Mingozzi, Canaku; Cimatti), Meldola-Santagata 3-2 (2 Catani, Mazzotti; Valli, Naldi rig.), Pianta-Azzurra 1-1 (Rossi; Salimbeni), Santa Sofia-2000 Cervia 3-1 (2 Ferrari, Nassiri; Corzani rig.). Classifica: Savio 25; Frugesport 24; San Vittore 22; Carpena 21; Savarna 20; Modigliana, Pianta, Edelweiss Jolly 19; Meldola 16; Sporting Predappio 15; Santa Sofia 12, Azzurra 10; Sant’Agata 8; 2000 Cervia 7; Fosso Ghiaia, Real Fusignano 5.

Seconda categoria (11ª giornata). Girone N: Casalborsetti-Vecchiazzano 1-1 (Nicoli; Fantini rig.), Real Cava-Fiumanese 0-3 (Bubani, Badjan, El Arbi), Porto Fuori-Deportivo Roncadello 1-1 (Ardagna; Mancini), Marina-Valmontone Castrocaro 5-0 (2 Dall’Agata, Ravaioli, Fusconi, Valdinoci). Classifica: Vecchiazzano 29; Marina 28; Fiumanese 24; San Pancrazio 20; Romagna, Low Ponte 18; Casalborsetti 16; Fornace Zarattini 15; Real Cava 12; Deportivo Roncadello, Porto Fuori 11; Valmontone Castrocaro 10; Godo 3; San Zaccaria -3. Girone O: Collinello-PioppaGattolino 3-0 (2 Cangialosi, Ferrini), San Real Montefeltro-Colombano Italtex 2-1 (2 Sartini; Bertaccini). Classifica: Ronta 23; Rumagna 22; RubiconeCalisese 20; Collinello, PioppaGattolino 19; San Colombano Italtex, Perticara 16; Real Montefeltro, Dismano Utd 15; Borghigiana, Capanni 10; Atletic Poggio 9; Aurora 8; Sarsinate 6.

Terza Categoria Forlì-Cesena Girone A (11ª giornata): Atletic Frampula-San Carlo 1-2 (Zaccarini; Montalti, Mordenti).

Franco Pardolesi