Dalla Promozione alla Terza Categoria. Il Forlimpopoli passa a Civitella, il Vecchiazzano ne fa 8 Risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Terza Categoria. Forlimpopoli vince il derby in Promozione, Vecchiazzano forza otto in Seconda Categoria. Gare rinviate per il vento a Fratta, Sporting Predappio e Collinello.