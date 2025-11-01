Dalla Serie D alla Seconda categoria, fra campo e mercato. Innesto del Camaiore. Davanti ecco Manfredi

Nella prima domenica di novembre tutti in campo alle 14.30 dalla D alla Seconda. Vediamo cosa attende le nostre 11 formazioni versiliesi domani.

Serie D. Siamo alla 10ª giornata nel girone E ed il Seravezza, terzo a -3 dalla vetta del Grosseto (che ha appena acquistato un altro attaccante: il centravanti Ciabuschi), sarà in trasferta a Poggibonsi contro l’ultima della classe che in settimana si è rinforzato con l’esterno Rodio e con la mezzala Zuccherato. Nei verdazzurri è squalificato Bedini. La terna al “Lotti“ sarà con Samuel Dania di Milano, Matteo Leli dell’Aquila e Carlo Silvano di Civitavecchia. Fuori casa pure il Camaiore che in terra umbra non avrà per squalifica Magazzù. E davanti continua a mancare pure l’infortunato Bifini. Ecco perché i bluamaranto sono tornati sul mercato prendendo ieri la punta massese Leonardo Manfredi (nella foto), classe 2002 appena svincolato dallo Sporting Trestina ed ex anche del San Donato Tavarnelle. A Cannara domani dirige Riccardo Teodoli di Aprilia, con Andrea Scionti e Marco Tundo di Roma.

Eccellenza. Nel 10° turno, che chiude una settimana da 3 gare in 8 giorni avendo giocato pure mercoledì, ecco Viareggio-Cenaia ai Pini (fischierà Nicola Nieddu di Sassari, assistito da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera) e Real FQ-Sporting Cecina al “Necchi“ (Antonio Scalisi di Carrara, Stefano Dore di Pisa e Alessio Argenti di Grosseto).

Promozione. Ottava giornata domani con Pietrasanta-Montelupo al “Pedonese“ (arbitro Lorenzo Ambrosini di Carrara; guardalinee Giacomo Di Legge e Fabio Marino di Pisa) e San Marco Avenza-Forte dei Marmi a “La Covetta“ (Lorenzo Calise di Piombino; Marco Argiolas di Pisa e Mirko Mangini di Livorno).

Prima categoria. Nella 7ª giornata ci sono Corsagna-Capezzano (Domenico Taverni di Pisa) e Fivizzanese-Torrelaghese (Tommaso Guarguaglini di Livorno).

Seconda categoria. Ci sono Corsanico-Don Bosco Fossone (Matteo Marconcini di Livorno), Salavetitia Seravezza-Atletico Carrara (Matteo Lazzeri di Pontedera) e Pontremoli-Massarosa.