Dall’inferno al paradiso. Il Real risorge in 3 minuti

FORTE DEI MARMI – Trovare un filo logico per raccontare Real Forte Querceta-Aquila Montevarchi è impossibile. Bisogna affidarci alle emozioni, quelle positive e quelle negative, alla tensione accumulata in queste settimane ed esplosa in un finale pazzesco, che a Forte dei Marmi ricorderanno a lungo. Sotto 1-2 al 93’, il Real Forte Querceta ottiene un’incredibile e insperata vittoria grazie a un calcio di rigore di Podestà e a una zampata sotto porta del redivivo Vanni. Una rimonta ai limiti dell’assurdo per quello che si era visto in campo nella ripresa, con un Real Forte in totale confusione e l’Aquila Montevarchi in controllo della gara. E invece, negli ultimi tre minuti di recupero, arriva il clamoroso ribaltone.

Alla disperata ricerca dell’alchimia giusta, Buglio rivoluziona ancora l’assetto tattico: nel nuovo 4-3-1-2 sorprendono le posizioni di Michelucci (terzino sinistro) e di Vietina, alzato davanti alla difesa e Podestà agisce sulla trequarti. La partenza è convincente e, dopo meno di tre minuti, arriva la rete del vantaggio: dai venti metri Vietina con un gran destro la mette all’incrocio. Il gol facilita il compito del Real Forte che copre bene tutti gli spazi. Il canovaccio cambia nella ripresa. La pressione del Montevarchi sale e Gatti si deve superare quattro volte per evitare il pari. Tra il 66’ e il 69’ l’Aquila ribalta il risultato, con il rigore di Priore e con Portera. Il Real Forte è sull’orlo del baratro ma risorge in pieno recupero, trascinato da uno scatenato Podestà che al 93’ si prende la responsabilità di battere e segnare un rigore pesantissimo e al 96’ offre un cioccolatino a Vanni che deve solo spingere in rete.

Michele Nardini