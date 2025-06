Damiano Rinaldini primo colpo di mercato del Forlì in serie C

Affare fatto e confermato. Mancano solo i crismi dell’ufficialità – è necessario attendere luglio per dotarsi dei moduli su cui apporre le firme –, ma ormai non ci sono più dubbi: Damiano Rinaldini è il primo colpo di mercato del Forlì, neopromosso in serie C. Ieri l’accelerata decisiva impressa a una trattativa ammantata dal massimo riserbo per bruciare la concorrenza.

Classe ’95, toscano di Pistoia, Rinaldini lascia il Tau Altopascio, club ove era approdato nella sessione di mercato invernale e con cui nella stagione testè conclusa ha totalizzato 14 presenze, playoff inclusi, impreziosite da 4 gol e 2 assist giostrando sia da trequartista dietro le punte che da centrale.

Rinaldini vanta un background solidissimo, scandito da 302 gettoni e 54 gol, in serie D, tra le fila di Pianese – con cui ha ammonticchiato anche 30 presenze e 6 gol in C –, San Donato Tavarnelle, Real Forte Querceta, Lornano Badesse Calcio, Crema, Grosseto, Cynthialbalonga e, da ultimo, appunto Tau Altopascio.

Esperto, estroso, versatile e tecnicamente dotatissimo, il neo biancorosso in pectore ha incantato il ‘Morgagni’ il 2 febbraio scorso allorquando, con addosso la maglia amaranto del Tau, s’impadronì della zona nevralgica del campo, creando non pochi scompensi alla capolista – comunque uscita vittoriosa dal confronto –, tanto da meritarsi abbondanti elogi al termine del match da parte di mister Miramari.

A seguire Rinaldini in Romagna potrebbe essere adesso Matteo Motti, capocannoniere del girone D di quarta serie con 19 gol (+1 in Coppa); da vincere, però, una foltissima concorrenza (Cavese, Piacenza, Barletta...). Nel mentre le frequenze di radiomercato sono sintonizzate su Gubbio: nel mirino del Forlì ci sarebbe, infatti, Giacomo ‘Jack’ Venturi, 33enne estremo difensore di Faenza ed ex Reggiana, che ha chiuso la stagione in C con 39 presenze a difesa dei pali eugubini e per il quale potrebbe scatenarsi un derby di mercato col Ravenna, vieppiù nel caso (probabilissimo) di ripescaggio dei giallorossi tra i pro.

Marco Lombardi