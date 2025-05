Daniele Giovanelli riporta i biancoblù di Maranello in Promozione

Quando Daniele Giovanelli è arrivato a Maranello 6 anni fa, dopo la discesa in Prima, aveva fatto una promessa al presidente Giovanni Morandi, che da mercoledì sera è realtà. I biancoblù sono tornati in Promozione grazie ai playoff regionali (domani alle 16.30 la semifinale col San Secondo, ininfluente per il ripescaggio, si gioca a Savignano).

"In questi anni fra Covid e playoff persi sembrava una maledizione – spiega – ma ora possiamo festeggiare. Abbiamo fatto una grande stagione, purtroppo davanti c’era un Medolla stellare, in qualsiasi altro girone saremmo arrivati primi, nonostante gli infortuni che ci hanno privato del portiere a metà anno. La nostra forza è stato il gruppo con tanti giovani e con uno staff fantastico, in primis mister Tosi, il vice Papangelo, ’Memo’ Montorsi e Campana, nostro preparatore dei portieri, anche i ragazzi hanno dato tutto. Devo ringraziare la famiglia Morandi, che ha sempre creduto in noi, anche nei momenti più difficili e Casini, che ha avuto un doppio ruolo fondamentale come giocatore e dirigente: insieme a lui abbiamo costruito questa squadra".