Date e orari. Ritorno in campo. Dopo la sosta ecco le sfide

Il Pisa oramai da anni si è consolidata come una società ricca di calciatori chiamati poi dalle rispettive nazionali. Sono sette i tesserati nerazzurri impegnati nel giro per il mondo questa settimana. Una conferma quella di Marin, pedina centrale della Romania di Lucescu, che disputerà l’amichevole contro il Canada venerdì, mentre martedì scenderà in campo contro Cipro in vista delle qualificazioni per il Mondiali. Alla ricerca di un pass per il torneo in programma la prossima estate anche Aebischer. La sua Svizzera sfiderà il Kosovo venerdì, mentre lunedì ci sarà la sfida contro la Slovenia dell’ex Pisa Jan Mlakar. In Africa anche Nzola disputerà due incontri di qualificazione per il Mondiale con l’Angola. Nella giornata di oggi l’attaccante scenderà in campo contro la Libia, mentre martedì le Isole Mauritius. Questi i tre "grandi" convocati in nazionale, ma sono quattro che giocheranno nelle selezioni under. In u-21 della Svizzera Denoon. Il centrale affronterà le sfide contro l’Estonia (venerdì) e Albania (lunedì) per le qualificazioni europee. Chiamate nelle sezioni giovanili anche per Buffon, Mbambi e Novak.

Usciti, nel frattempo, i giorni e gli orari per le prossime partite di Serie A del Pisa. Contro l’Udinese 14 settembre, ore 15, Napoli lunedì 22 settembre, ore 20.45; Fiorentina domenica 28 settembre, ore 15; Bologna domenica 5 ottobre, ore 15; Verona sabato 18 ottobre, ore 15; Milan venerdì 24 ottobre, ore 20.45; Lazio giovedì 30 ottobre, ore 20.45; Torino domenica 2 novembre, ore 15; Cremonese venerdì 7 novembre, ore 20.45; Sassuolo lunedì 24 novembre, ore 20.45.