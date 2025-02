Davanti non si ferma nessuna. Il Marina ora sogna un posto playoff

Le prime tre della classe vincono tutte 2-1. A fondo classifica la Virtus Amiata vince il derby salvezza con il Castell’Azzara. Continuano a vincere le prime tre della classe con Sorano e Cinigiano appaiate, mentre il Campagnatico insegue staccato di tre punti. A fondo classifica come detto, bella vittoria della Virtus Amiata che inguaia il Castell’Azzara, seppur fresco di cambio di allenatore con Santoni che però non ha portato lo slancio necessario per fare punti. Castiglionese e Marsiliana sconfitte e sempre penultima e ultima.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Sorano 52, Cinigiano 52, Campagnatico Arcille 49, Riotorto 36, Marina 36, Montieri 35, Manciano 35, Roccastrada 29, Intercomunale Santa Fiora 28, Maglianese 24, San Quirico 1969 20, Castell’Azzara 18, Paganico 18, Virtus Amiata 17, Castiglionese 14, Marsiliana 12.