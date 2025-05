David Lordkipanidze guida i giallorossi alla finale playoff contro il Tau Altopascio

Col gol del 2-0 siglato a metà del 2° tempo supplementare, David Lordkipanidze ha messo in ghiacciaia l’accesso alla finale playoff di domenica prossima, sempre al Benelli, contro il Tau Altopascio. Il ventiquattrenne mediamo georgiano è entrato alla mezzora della ripresa, rigenerando i giallorossi, assieme a Guida e Calandrini.

Lordkipanidze, qual è stata la molla che vi ha permesso di battere la Pistoiese? "Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza. L’esito delle ultime partite della regular season, perse contro Lentigione e Progresso, avrebbe potuto creare sensazioni diverse al di fuori del nostro gruppo, ma noi siamo sempre stati consci di quello che valiamo".

Dall’altra parte vi siete ritrovati un avversario che non ha rinunciato. "La Pistoiese è una squadra forte, con individualità importantissime ed una rosa all’altezza. Lo sapevamo e abbiamo rispettato il nostro avversario".

Che tipo di match è stato? "Una partita equilibrata, anche se poi, le occasioni da rete le abbiamo create tutte noi".

Cosa serve adesso? "Il lavoro non è ancora finito, perché ci aspetta la finale".

Come si fa a battere il Tau, domenica prossima al Benelli? "Basterà allenarsi con la testa giusta".

Il successo di domenica sera cos’ha dimostrato? "Che siamo sul pezzo. Contro la Pistoiese abbiamo fatto il nostro dovere. Ma non era scontato".

Come si vive il clima di incertezza legato al possibile ripescaggio, che avverrebbe solo in caso di vittoria del playoff e di esclusione di almeno 2 squadre di serie C? "Non siamo riusciti ad entrare dalla porta principale. Sembra ci sia una grande possibilità anche coi playoff".

Come giudica la sua stagione? "Sono soddisfatto del mio campionato, dai ‘numeri’ alle prestazioni".

È stata una stagione con qualche alto e basso, non è vero? "Dopo il periodo proficuo, nel quale ho segnato diversi gol in poche partite, c’è stata la squalifica di 3 turni. Poi, per scelta tecnica, non ho giocato".

Contro la Pistoiese ha segnato il gol dell’ex... "Ho cancellato dalla memoria della mia carriera la stagione scorsa".

Dopo il gol contro la Pistoiese, per domenica si aspetta una maglia da titolare? "Le scelte le fa mister Marchionni in base a quello che vede durante la settimana. Io sono sempre pronto, mentalmente e fisicamente".

Roberto Romin