Davide Arace debutta in Serie A come assistente arbitrale al Meazza

Grande soddisfazione per la sezione Aia, l’Associazione Italiana Arbitri, di Lugo. Infatti, per la gara di domani sera al Meazza tra Milan e Monza, Davide Arace è stato designato, per la prima volta in serie A come assistente arbitrale: un debutto assoluto in serie A. Nelle ultime due stagioni, Arace per 29 volte ha sbandierato in serie B e aveva già assaggiato tre volte la Coppa Italia, l’ultima lo scorso agosto in Torino-Cosenza. Originario di Bagnacavallo, Arace – classe 1989 – ha intrapreso la carriera arbitrale nel 2004, all’età di 15 anni, e ha scalato tutte le categorie del calcio italiano. Arrivato in C, nel 2023 ha ottenuto la promozione come assistente nella Can di A e B. Il suo esordio nella massima serie rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il presidente Davide Zaganelli e per tutta la sezione lughese, che torna ad essere rappresentata ai massimi livelli del calcio italiano dopo quasi due decenni. L’ultima presenza risaliva alla stagione 2006-07 con Cristian Zanzi, fischietto con oltre 120 presenze tra i professionisti, ma mai in serie A.

u.b.