Davide Gottuso torna alla guida del Forlì Calcio a Cinque per il campionato di C1

Davide Gottuso ritorna dalla prossima settimana sulla panchina del Forlì Calcio a Cinque. Il tecnico, forlivese classe 1978, sarà alla guida della squadra biancorossa nel prossimo campionato di C1 per collaborare anche con lo staff del quintetto Under 19, all’interno del progetto di rilancio del settore giovanile della società. Il diesse Massimo Conficconi commenta: "Ho voluto riportare Gottuso a Forlì considerandolo un tecnico di valore assoluto sia sotto il profilo tattico che tecnico. Conto sulla sua capacità di lavorare coi giovani per farli crescere. Siamo certi che, assieme al suo staff, il tecnico porterà avanti un lavoro darà i suoi frutti alla nostra crescita".

Gottuso torna a Forlì dopo il periodo tra il 2018 e il 2021, quando conquistò la vittoria nei playoff di serie C2. Negli anni successivi ha maturato importanti esperienze tra serie B e A2 contribuendo alla promozione del Russi in A2.

"Sono orgoglioso e felice del mio ritorno a Forlì – ha dichiarato Gottuso –, entusiasta del progetto che cercheremo di realizzare, basato sulla valorizzazione dei giovani e su una visione chiara di crescita tecnica e umana".

Franco Pardolesi