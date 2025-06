Davide Marselli in pole per la panchina della Massese: decisione attesa

C’è un nome nuovo nella lista dei papabili allenatori della Massese che sembra essere entrato nella corsia preferenziale. Si tratta di Davide Marselli, tecnico apuano reduce dall’esperienza nei professionisti alla Primavera della Lucchese. La sua candidatura pare abbia preso quota nell’ultima settimana ma soltanto ad inizio della prossima la società bianconera, nel corso di una riunione interna, scioglierà le riserve sul prescelto a cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra. Marselli è un mister conosciuto in ambito dilettantistico con esperienza decennale. Nella sua carriera ha allenato sia in Liguria che in Toscana. Tra le squadre che ha diretto ci sono il Rapallo Ruentes ed il Valdinievole Montecatini.

I tifosi della Massese, però, lo ricordano come avversario nel campionato d’Eccellenza dove con la Cuoiopelli riuscì a conquistare i playoff. In quella squadra, fra l’altro, militava anche Riccardo Lucaccini che potrebbe ritrovare con sé come giocatore proprio a Massa. Oltre al mister, che rimane una priorità, la Massese non sembra aver abbandonato neppure la ricerca di una figura che possa dare una mano al direttore generale Augusto Cantoni. Gli ultimi rumors danno come possibile un approdo in bianconero di Simone Lecchini che nelle ultime stagioni è stato l’uomo mercato della LunigianaPontremolese. Se a livello di staff qualcosa si sta muovendo va registrata, invece, una completa fumata nera sul fronte consolidamento societario.

Gli incontri succedutisi nell’ultima settimana, che sono stati almeno tre, non hanno dato l’esito sperato. Nessuno degli interlocutori ascoltati ha fornito le garanzie richieste dalla Massese o si è dimostrato interessante ai fini di una collaborazione o in alternativa di una cessione delle quote della società. Sarà, quindi, il comandante Antonio Gerini ad andare avanti al momento con le proprie forze. Sul fronte squadra il direttore generale Cantoni da tempo ha “congelato“ 7/8 giocatori della passata stagione dai quali pensa di ripartire e con altrettanti nuovi acquisti ha già un accordo di massima.

Per affondare i colpi si attende l’ufficializzazione del tecnico e, se si concretizzerà, anche quella del direttore sportivo. Insomma, la penalizzazione di un punto da scontarsi nella prossima stagione, comminata la scorsa settimana dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Toscana per non aver corrisposto nei termini previsti i dovuti emolumenti al tecnico Fabrizio Tazzioli nella stagione 2023/2024, non ha lasciato strascichi in casa bianconera dove con immutato ottimismo si sta programmando il campionato d’Eccellenza 2025/2026.