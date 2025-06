Davide Marselli nuovo allenatore della Massese: "Un grande onore"

La Massese ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide Marselli. L’incontro di ieri mattina ha dato l’esito sperato portando all’accordo con l’esperto tecnico apuano che vanta 350 panchine in Eccellenza.

"E’ un grande onore per me sedermi su una panchina prestigiosa come quella della Massese – ha spiegato Marselli –. Conosco bene la piazza di Massa e l’ho affrontata tante volte da avversario. So che qui il calcio si vive intensamente. C’è una tifoseria calda che non trovi da altre parti in Eccellenza. Tutto qui acquista una risonanza maggiore sia se fai bene sia se fai male. Arrivo con tanta voglia di poter riportare questa società a fare un campionato importante. Io non sono un tecnico decisionista nel senso che il mio compito è essenzialmente quello di allenare e per quanto riguarda la composizione della squadra lascio fare agli altri. Saranno, quindi, il direttore generale Augusto Cantoni ed il direttore sportivo Simone Lecchini a lavorare per costruire la rosa per la prossima stagione. E’ logico, poi, che se verrà chiesto un consiglio o un parere lo darò volentieri. Questa categoria e di conseguenza i suoi giocatori li conoscono molto bene. A mio parere, comunque, c’è già una base molto buona di elementi dello scorso anno dalla quale ripartire e questo è indubbiamente un vantaggio".

Marselli potrebbe rivelarsi utile anche nella ricerca delle quote, che quest’anno saranno della classe 2007, visto che è reduce dall’esperienza sulla panchina della Primavera della Lucchese. "Non si è ancora parlato di dove mettere la quota in questo primo incontro – ha esternato il nuovo mister – ma lunedì ci vedremo ancora e sarà un colloquio già più operativo. Di ragazzi interessanti di quell’annata naturalmente ne ho visti diversi e vedremo cosa si potrà fare. Ci metteremo all’opera anche su questo. Sicuramente c’è tanto entusiasmo".

Non ha posto pregiudiziali il nuovo allenatore bianconero per quanto riguarda lo staff con cui condividerà il lavoro sul campo. Ad affiancarlo come allenatore in seconda è stato per questo riconfermato Michael Gabrielli con Roberto Pardini anche lui rimasto come preparatore dei portieri. La novità è la presenza di Antonio Brizzi che abbandonerà il calcio giocato ed entrerà nello staff di Marselli come collaboratore tecnico. Resta da definire la figura del preparatore atletico per la quale sono in corso delle valutazioni.