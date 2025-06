Davide Nicola riceverà la Briglia d'Oro 2025 per il suo successo con il Cagliari

Andrà a Davide Nicola (nella foto) la Briglia d’Oro 2025. Il prestigioso premio, istituito dalla sezione Aiac di Siena, sarà consegnato mister mercoledì 25 giugno. Il Consiglio, tramite il suo presidente Andrea Zanchi, ha deciso di premiare mister Nicola, tra l’altro ex Siena (ha giocato nella Robur nella stagione 2004/2005), per le dedizione, competenza e passione con cui ha guidato il Cagliari al raggiungimento della salvezza, un traguardo difficile e, per questo, straordinario. Il suo lavoro instancabile e la sua capacità di infondere fiducia e determinazione alla squadra sono un esempio per tutti gli allenatori. Nicola ha dimostrato che, anche di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, l’impegno e la perseveranza unitamente a un’idea di calcio chiara, efficace e condivisa, possono portare a risultati eccezionali. I rossoblù, sotto la sua guida, hanno mostrato resilienza, carattere e spirito combattivo.

L’evento si terrà nella splendida location Le Volte di Vico Bello, caratteristica villa cinquecentesca dotata di un ampio giardino con vista panoramica sulla città. Alla cerimonia prenderanno parte allenatori locali, regionali e nazionali per una serata all’insegna del buon calcio e dello sport. Mister Davide Nicola si aggiunge al prestigioso Albo d’Oro del Premio Briglia d’Oro che, nel corso degli anni, ha visto protagonisti nomi illustri come Marco Baroni, Francesco Calzona, Arrigo Sacchi, Igor Tudor, Alessio Dionisi, Leonardo Semplici, Davide Ballardini, Claudio Ranieri, Eusebio Di Francesco, Stefano Pioli, Zdenek Zeman, Vincenzo Montella, Massimiliano Allegri, Delio Rossi, Gian Piero Ventura, Gian Piero Gasperini, Antonello Cuccureddu, Mario Beretta, Renzo Ulivieri, Luciano Spalletti e Giuseppe Papadopulo.

La serata, presentata dalla conduttrice televisiva Giorgia Rossi e dal giornalista Giovanni D’Agostino, prevede uno stage, tenuto da mister Davide Nicola e aperto solo ai tecnici qualificati, seguito da aperitivo e cena. Saranno quindi consegnati tutti gli altri premi e riconoscimenti a professionisti e allenatori del territorio che si sono distinti per i loro risultati nel corso dell’ultima stagione.

Per prenotarsi è possibile scrivere al numero 380 4304698 o inviare una mail a [email protected].