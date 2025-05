Davide Vaira: dalla Serie D con il Real Montecchio alla promozione del Pisa in Serie A

Nella promozione dalla serie B alla serie A del Pisa c’è anche la firma di un ex calciatore che ha calcato i campi di calcio della nostra provincia. Si tratta dell’attuale direttore sportivo Davide Vaira (classe 1984) che nella stagione 2005-06 indossò la maglia del Real Montecchio in serie D. Arrivò a Montecchio a dicembre del 2005 dalla Massese di mister Indiani in serie C1 dove aveva trovato poco spazio, disputò tutte le partite del girone di ritorno firmando 16 presenze e realizzando 4 reti.

Con lui militavano calciatori affermati come Gianluca Panisson, Riccardo Sgherri, Luca Mazzoli, Diego Marinelli, Ruber Dario Bolzan, Filippo Guerra e altri. Una stagione un po’ tribolata, con il cambio di 4 allenatori: Paolo Cagini, poi Enzo Scarpantoni, Gianluca Fenucci e Lazzaro Gaudenzi.

"Vaira era una centrocampista con i fiocchi – ricorda il dirigente del Real di allora Fabrizio Bedetti che ebbe modo di apprezzarne le qualità tecniche e professionali anche in veste di calciatore – - bravo a colpire anche di testa".

Un giocatore e un uomo di calcio che ha lasciato un ottimo ricordo anche nel team Manager del Real di quel periodo Massimiliano Vagnini che afferma: "Si vedeva già da calciatore che Vaira aveva qualità per rimanere in futuro nell’ambiente del calcio che conta, era un leader in campo aveva la stoffa per sfondare, calcisticamente parlando era molto intelligente, non mi ha stupito la sua carriera, sono contento per lui e per mister Inzaghi".

Da Montecchio Vaira calciatore ritornò in serie C con l’U.S.Castelnuovo Carfagnana, poi alla Carrarese fino a chiudere la carriera calcistica nell’Eccellenza toscana. Intrapresa la carriera di direttore sportivo domenica scorsa ha coronato un sogno, quella che il Pisa inseguiva da 34 anni, la serie A.

am. pi.