Davo sciupa sotto porta. Il Mesola non la sblocca

mesola

0

faenza

0

: Calderoni, Crosara (80’ Biolcati), Cobrescu (46 ‘ De Angelis), Lucci, Di Bari, Guariento, Spanó, Alessio (59’ Rako), Neffati, Cantelli, Davo. All. Cavallari O.

A disp. Guidi, Telloli, Cavallari E., Paganini, Paesanti, Rivas.

FAENZA: Zauli, Franceschini (80’ Marocchi), Gimelli, Borini, Prati, Albonetti M., Albonetti L. (89’ Tuzio), Missiroli (58’ Bertoni), Bonavita (87’ Zani), Gjordurmi, Lanzoni (66’ Ulivieri). All. Cavina.

A disp. Ruffili, Servadei, Navarro, Cavolini, Ulivieri.

Arbitro: Palombo di Ravenna

Finisce a reti bianche la prima gara casalinga, in Eccellenza, del Mesola di fronte al pubblico delle grandi occasioni.

Un pareggio che sta stretto alla formazione dei castellani per il gol sciupato da Davo solo davanti al portiere, ma nel complesso del gioco proposto dalle due squadre la divisione della posta, al di là del singolo episodio, appare la più equa. Una prima parte della gara in cui gli ospiti ben disposti in campo e pressoché padroni del gioco tengono la palla, la manovrano bene, esprimendo al contempo una grande fisicità e costringono i padroni di casa, al debutto, in maglia nera, nella propria metà campo.

Nessuna conclusione nel primo tempo che tuttavia impensierisca l’estremo difensore del Mesola Calderoni. Da segnalare come Gimelli e Borini abbiano spesso creato problemi alla difesa con le rimesse che per la lunghezza sembravano dei veri e propri calci d’angolo.

Qualche volta è stato il muro difensivo a salvarsi, altre un pizzico di sfortuna nella conclusione degli attaccanti del Faenza, come al 24’ sulla rimessa di Gimelli, Albonetti di piede devia in rete e sbaglia di poco la porta. Verso il 39’ su una traversone Missiroli appostato al limite dell’area tocca di prima intenzione verso Gjordurmi, che devia di piede a sfiora il palo alla destra di Calderoni.

Nella ripresa il Mesola prende campo e gioca meglio anche per gli azzeccati cambi del mister, con l’occasione d’oro al 64’ per il Mesola sciupata da Davo.

Il suo marcatore sbaglia la palla e si apre una prateria per il velocissimo attaccante del Mesola, che arriva solo davanti al portiere Zauli e anziché tentare il tiro in porta, lo scarta, ma si porta la palla sul fondo che esce dal campo.

Altra occasione per Davo meno nitida di questa allo scadere, ma il risultato finisce senza reti ed in parità fra le due formazioni che si sono affrontate con grande vigore e dinamismo, senza fare calcoli.

cla. casta.