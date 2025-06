Daytona vince lo spareggio e punta al ripescaggio in Prima Categoria

Con lo spareggio sul campo neutro del ’Pagni’ di Peccioli, in provincia di Pisa, si sono conclusi anche i play-off di Seconda Categoria. Il Daytona ha battuto con un netto 3-0 i livornesi del Vada e mette una seria ipoteca sul ripescaggio in Prima Categoria, dopo che il triangolare era terminato con le due formazioni a pari punti. La sfida, dopo l’accordo tra le due società, è stata anticipata di tre giorni per concludere prima una stagione lunghissima. Il primo tempo si è concluso a reti bianche, mentre nella ripresa la squadra allenata da Alessio Lenzetti ha segnato tre reti, con Fantechi (64’) e i nuovi entrati Marangio (81’) e Vianello (94’). Il Daytona raggiunge Reconquista, Capannoli San Bartolomeo, Montagna Pistoiese e Poliziana nella prima fascia di merito per i ripescaggi. Daytona: Puggelli, Chiti (80’ Bouhafa), Biancalani, Garvoni, Mazzanti, Miano, Zdrava (60’ Vianello), Lotti, Fantechi (75’ Marangio), El Hani (85’ Gabrielli), Puzzoli (70’ Andreucci). A disp. Russo, Carpinella, Leone, Piovaccari. All. Lenzetti.