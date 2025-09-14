Debutto casalingo. Sangiustese, ingresso gratis col Fabriano: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi»

"C’è da fare una bella prestazione e assicurarsi punti pesanti". Lorenzo Pasqualini (foto), esterno di difesa della Sangiustese, parla del match interno con il Fabriano Cerreto con i rossoblù chiamati a riscattare il passo falso di Montefano. "Noi – aggiunge – abbiamo più soluzioni in attacco rispetto allo scorso anno, la rosa è stata ampliata e con questa varietà di soluzioni offensive potremo mettere in difficoltà gli avversari". La sconfitta a Montefano deve servire da lezione. "Ci ha insegnato che le gare terminano al 95’. Era importante tornare a casa con un punto, una disattenzione nel finale ci è costata tanto". Dovrà essere una Sangiustese attenta perché il Fabriano p una squadra di valore. "Hanno Palmieri e Russo, giocatori che frequentano da anni la categoria, poi a Bracciatelli c’è da prestare molta attenzione". Ma al di là di tutto la Sangiustese dovrà mettere sul piatto la qualità della rosa. "Siamo migliorati avendo elevato il valore e allungata la rosa, lo scorso anno siamo arrivati contati tra squalifiche e infortuni, ora con l’organico ampliato anche gli allenamenti sono di maggiore qualità". Oggi la dirigenza rossoblù ha concesso l’ingresso gratuito. "Una bella iniziativa per far avvicinare la gente alla squadra, la speranza è che ci sia pubblico e di regalare loro una domenica di soddisfazione".