Debutto Pianese a casa dell’Ascoli. Birindelli avverte: "Partita difficile"

È tutto pronto per l’esordio in campionato della Pianese, che oggi scenderà al ‘Del Duca’ di Ascoli Piceno per affrontare i padroni di casa guidati da mister Tomei. I marchigiani sono reduci da un pirotecnico 2-2 maturato in Coppa Italia di serie C sul campo del Pineto, gara che li ha visti poi passare il turno ai calci di rigore. Gli ultimi, e unici, precedenti tra Ascoli e Pianese risalgono alla scorsa stagione, quando negli scontri diretti tra bianconeri arrivarono un pareggio in Toscana e una vittoria di misura per il ‘Picchio’.

Ad arbitrare la sfida, in programma alle 18, sarà il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, affiancato da Pierpaolo Carella (L’Aquila) e Ludovico Esposito (Pescara). Il IV uomo sarà Mattia Ubaldi di Roma 1.

"Sarà una partita difficile, su campo tosto, contro una squadra che si è attrezzata per stare ai vertici del campionato. È un ambiente caldo, sono arrivati a quasi settemila abbonati, quindi ci aspetta una sfida bella tosta, con grande intensità e agonismo". È da qui che parte mister Alessandro Birindelli (nella foto), allenatore delle zebrette, nel presentare la prima partita del suo campionato.

"Noi abbiamo fatto una buona settimana, lavorando bene – prosegue –. L’unico rammarico è perdere Simeoni, squalificato per questa prima di campionato, ma gli altri ragazzi a disposizione stanno facendo un gran lavoro e sono sicuro che disputeremo una grande partita".

"Ho visto la partita che hanno giocato contro il Picerno in Coppa Italia – dice Birindelli parlando dell’avversario di giornata –. È una squadra che porta tanti uomini in zona offensiva, che vuole proporre calcio e offendere l’avversario. Sono organizzati anche in fase difensiva, hanno una buona struttura globale, ma rispetto allo scorso anno mi sembrano ancora più propensi in attacco: vogliono creare tanto e dominare la partita. Sicuramente l’ambiente li aiuterà, noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, avere coraggio e proporre il nostro gioco, come già stiamo facendo, al di là del risultato".

Infine sul match di sette giorni fa in Coppa Italia a Giugliano. "Abbiamo rivisto le immagini della partita di sabato: probabilmente è mancato un po’ di coraggio. La condizione fisica non era al top, ma ora abbiamo una settimana in più di lavoro".