Debutto Progresso e Sasso, partite bene

E’ pronto a debuttare contro una delle big di questo campionato il Progresso di Mattia Graffiedi. Alle 15, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, i rossoblù ospiteranno i lombardi della Pro Sesto in una gara che, almeno sulla carta, si preannuncia tutt’altro che semplice. Giocatori alla mano, il team di Sesto San Giovanni sembra essere una delle squadre più attrezzate di questo girone assieme alle quattro principali favorite per la vittoria finale Pistoiese, Piacenza, Palazzolo e Desenzano. Ma, al di là di quello che sarà l’inevitabile rispetto per l’avversario, il Progresso dovrà scendere in campo senza alcun timore reverenziale e, al contrario, dovrà cercare di far valere da subito quella che dovrà essere la ‘legge’ del ‘Clara Weisz’.

Sarà proprio dai risultati centrati all’interno del proprio fortino che, quasi certamente, passerà la salvezza di Cestaro e compagni, il cui debutto è stato positivo. Dopo aver saltato il turno preliminare di Coppa Italia grazie al buon piazzamento centrato al termine dello scorso campionato, il Progresso è entrato direttamente in corsa domenica scorsa in occasione del primo turno che lo ha visto battere 2-1, tra le mura amiche, la formazione veneta dell’Adriese.

In quell’occasione, i rossoblù hanno dimostrato di avere chiare idee di gioco e, soprattutto, la fame che necessitano le squadre giovani e che, per questioni di budget, non possono contare su giocatori fuori categoria. Ma, archiviato il debutto ufficiale (il secondo turno di Coppa si giocherà l’8 ottobre sul campo del Piacenza), ecco che il Progresso è pronto a buttarsi nelle sfide che contano. Da oggi i punti si fanno pesanti e, per salvarsi, non basterà il classico ‘compitino’, ma servirà la grande capacità di riuscire a strappare risultati importanti anche contro squadre almeno sulla carta più attrezzate. Già in passato, il team di Castel Maggiore ha dimostrato, in particolare tra le mura amiche, di poter sgambettare chiunque e chissà che questa regola non possa riconfermarsi anche oggi contro la Pro Sesto. E’ ciò che auspica Graffiedi e che sognano tutti i tifosi rossoblù che siederanno sulla tribuna del ‘Clara Weisz’ tirato a lucido per il debutto.