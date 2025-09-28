Decide Tulli su rigore. La Settempeda vince a Mogliano

Borgo Mogliano

0

Settempeda

1

BORGO : Conti, Tarulli, Mazzetti, Ruani (17’ st Bontempo), Appignanesi (29’ st Buresta), Sako, Ismani (36’ st Verdicchio), Castelli (13’ st Bah), Curzi, Mongiello (25’ st Zeqiri), Mazzetti. A disposizione: Giustozzi, Quintili, De Angelis, Benigni, Bontempo, Buresta, Bah, Verdicchio, Zeqiri. All. Eleuteri.

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Bernabei (10’ st Rango), Ammora (10’ st Monachesi), Compagnucci( 17’ st Sfrappini), Guermandi, Montanari, Pagliari, Perez, Quadrini (43’ st Eugeni), Tulli (25’ st Zappasodi). A disposizione: Giulietti, Eugeni, Meschini, Meschini, Monachesi, Paciaroni, Rango, Sfrappini, Sigismondi, Zappasodi. All. Pierantoni.

Arbitro: Campoli di Ancona.

Rete: 22’ st Tulli.

Una gara destinata al pareggio è decisa dal rigore trasformato da Tulli e concesso per il fallo su Guermandi. Nel primo tempo le squadre cercano di superarsi: il Borgo Mgliano si rende pericoloso su punizione e poi due volte con Mongiello che non inquadra lo specchio della porta da buona distanza. Gli ospiti si rendono insidiosi con Brandi. Nella ripresa la partita è più spigolosa con nessuna delle due che prende il sopravvento fino al gol di Tulli. Da quel momento il Mogliano spinge alla ricerca del pareggio, ma la Settempeda chiude ogni varco.