Decide un gol di Gigli: vittoria e secondo posto per i senzatesta. Il Matelica resta in dieci, l’Osimana non fa sconti

OSIMANA

1

MATELICA

0

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Pagliarini, Ercoli, Pigini, Marchesini (45’ st Balì), Fermani, Olivera (25’ st Manini), Gigli (39’ st Modesti), Mafei, Alessandroni. Panchina: Verdini, Rivellini, Cantarini, Caruso, De Angelis, Taborro. All. Labriola.

MATELICA: Ginestra, Uncini, Bucari, D’Angelo (39’ st D’Errico), Tomas, Sanchez, Mengani E. (20’ st Giuli) Mengani N. (23’ st Bartolotta), Allegretti (1’ st Merli), Pedrini, Cornero. Panchina: Falzetti, Sfasciabasti, Bianchi, Polli, Carsetti. All. Ciattaglia.

Arbitro: Caporaletti di Macerata.

Rete: 46’ pt Gigli.

Note: espulso Sanchez al 39’ pt per doppia ammonizione. Ammoniti Cornero, Ercoli, Pigini.

Finisce sempre con un gol di differenza tra Osimana e Matelica, come in Coppa Italia. Ma stavolta l’1-0 sorride all’Osimana che si prende i tre punti in campionato agganciando al secondo posto proprio la formazione dell’ex Ciattaglia. Una vittoria preziosa per i senzatesta che si presentano all’appuntamento con tante defezioni. Fuori per infortunio capitan Patrizi, Buonaventura, Mancini, Severini. Non bastasse durante il riscaldamento si infortuna Caruso. Decide il gol di Gigli, nel recupero del primo tempo, con una girata di testa sul primo palo su cross dalla destra di Olivera. Una delle poche emozioni di un primo tempo dove il maltempo e il campo pesante non permettono alle due squadre di esprimersi al meglio. I giallorossi sfruttano subito la superiorità numerica visto che pochi minuti prima Sanchez si fa espellere per doppia ammonizione. Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, il Matelica ci prova maggiormente. Anche se è l’Osimana a sfiorare il raddoppio. Prima i locali reclamano un rigore per un presunto tocco di mano, poi nella mischia Mafei tira con la palla che sembra aver superato la linea bianca quando viene allontanata da un giocatore ospite. Lo stesso Mafei dà l’illusione del gol al 25’ quando di testa sfiora la traversa su cross di Gigli. Dall’altra parte D’Errico impegna Cingolani. L’Osimana in contropiede poi potrebbe trovare anche il secondo gol. A fine gara è scoppiato un parapiglia in campo, presto risolto.