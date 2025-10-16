Decisivi i calci di rigore. Tolentino preciso dal dischetto. Montegranaro, fatali due errori

2

TOLENTINO

2

(4-5 dcr)

(4-4-2): Taborda; Chimezie, Capodaglio, Lucarini, Stortini (9’st Alidori); Evangelisti, Proesmans, Busato (26’st Capponi), Marucci; Ruggieri, Ciarrocchi (38’st Tonuzi). All. Mengo.

TOLENTINO (4-3-3): Marricchi; Romitelli (45’st Fontana), Di Biagio (13’st Romoli), Tomassetti (1’st Strano), Salvucci; Rozzi, Giuggiolini, Marasca (45’st Mariani); Cappa, Pietrani, Papini (1’st Moscati). All. Passarini.

Arbitro: Gagliardi di San Benedetto.

Reti: 27’ Ruggieri, 2’ st Moscati, 3’ st Evangelisti, 33’ st Marasca.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Tomassetti, Di Biagio, Marasca, Proesmans. Angoli 5-3. Rigori: segnano Strano (T), Proesmans (M), Evangelisti (M), Moscati (T), Salvucci (T); errori di Ruggieri (parato), Pietrani (alto), Lucarini (fuori), Tonuzi (fuori).

Servono i rigori per spezzare l’equilibrio tra Montegranaro e Tolentino con i giocatori cremisi che alla fine strappano il pass per il turno successivo dimostrandosi più precisi dal dischetto. Decisivi dagli undi metri gli errori finali di Tonuzi e Lucarini per il Montegranaro. Spazio su entrambi i fronti a chi ne ha avuto meno in campionato, anche se i veregrensi devono i fare i conti con diversi acciaccati.

Eppure sono gli uomini di Eddy Mengo a timbrare il taccuino con il vantaggio nella prima frazione: cross dalla sinistra di Marucci e Ruggieri infila il vantaggio. Avvio di ripresa scoppiettante. Prima arriva il pareggio con il neo entrato Moscati che supera Taborda in diagonale ma dopo un giro di lancette è la gran conclusione di Evangelisti a riportare avanti i suoi. Il portiere Marricchi evita la terza rete dei locali e Marasca di testa ristabilisce la parità. Poi ancora Marricchi decisivo su Tonuzi e nel finale due volte Lucarini manca il gol della vittoria: prima di testa colpisce la traversa da un metro e poi manda a lato sul fischio finale, prima dei rigori che valgono la semifinale per il Tolentino che dovrà vedersela con la Civitanovese allenata da Marinelli che ha superato l’ostacolo Chiesanuova.