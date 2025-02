Decisivo il gol di Cecchi a cinque minuti dalla fine. Terranuova, il veleno è nella coda. La sconfitta arriva allo scadere

San Donato Tavarnelle 1Terranuova Traiana 0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce, Cellai, Gistri; Pecchia, Borgarello, Falconi (77’ Cecchi), Carcani (84’ Dema); Seghi (57’ Senesi), Manfredi (62’ Gubellini), Purro (72’ Menga). All. Bonucelli

TERRANUOVA TRAIANA (4-3-2-1): Timperanza; Cappelli, Saitta, Bega, Senzamici; Marini, Massai, Mannella; Tassi (86’ Castaldo), Sacconi; Iaiunese. All. Becattini

Arbitro: Jusufoski di Mestre (Liotta e Cavallaro)Rete: 85’ CecchiNote: ammoniti Cappelli, Gubellini. Saitta, Senzamici.

TARVARNELLE VAL DI PESA – Rimane nella parte buia della classifica il Terranuova Traiana sconfitta ieri al Pianigiani dal San Donato Tavarnelle. Nello scontro importante in chiave salvezza, i chiantigiani hanno vinto grazie a un gol di testa del neo entrato Cecchi. I valdarnesi sono entrati subito in partita e al 1’ Massai prova dal limite, fuori. Il San Donato Tavarnelle c’è e i primi minuti sono vibranti. Al 2’ Manfredi va giù in area, al 7’ Purro calcia alto di un soffio, al 10’ una ciabattata di Mannella viene parata da Leoni.

La gara si carica di spinti. Al 15’ il San Donato Tavarnelle corre un grosso pericolo: angolo di Marini che calcia direttamente in porta, respinge Leoni, al 19’ è invece Timperanza a intervenire su una punizione dalla destra di Purro. I chiantigiano mostrano una lieve supremazia ma si espongono al contropiede senza tuttavia rischiare troppo. Si va così fino alla ripresa quando le squadre rientrano un po’ più scariche. Al 53’ Timperanza interviene su una incursione di Carcani e al 62’ un tiro di Borgarello sibila a pochi centimetri dal palo sinistro. Mentre al 75’ Marini va in contropiede, para Leoni.

Si arriva all’85’ quando Senesi pennella una punizione dalla sinistra sul secondo palo, stacca di testa Cecchi e insacca a mezza altezza. All’86’ Mannella su punizione fa venire i brividi ai chiantigiani, Leoni para ma perde la palla. All’88’ ci prova Gubellini mentre al 92’ Leoni para in due tempi da angolo. La partita finisce sull’1-0. Domenica i biancorossi di Marco Becattini ospitano il Ghiviborgo.

Andrea Settefonti