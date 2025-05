Declino del calcio ponsacchino: sfide e prospettive per le squadre locali

Il calcio ponsacchino sta accusando un vistoso declino. Quattro le squadre che giocano nel comune: Mobilieri Ponsacco,Fc Ponsacco 1920, Atletico le Melorie (frazione di Ponsacco) e Talea Ponsacco Calcio. Ad eccezione della Talea squadra di tutti-ponsacchini che milita negli amatori Uisp, e che dopo appena due anni ha raggiunto la Prima categoria le altre formazioni sono in decadenza calcistica. Vistoso passo indietro dei Mobilieri ripartiti dalla serie D nella stagione 2021/22, e subito impegnati nel salvataggio ai play out, e con il triste seguito di due retrocessioni consecutive che confinano la squadra nel campionato di Promozione. Il presidente rossoblù Valerio Sisti si è espresso sul sito della società e chiede: "calma e razionalità" ed ammette di aver sbagliato e aggiunge "so che a Ponsacco non ho ancora trovato la strada giusta". Sisti sostiene anche: "Ho imparato nella mie esperienza calcistica e lavorativa da imprenditore che i risultati arrivano grazie a serietà e passione, da questo bisognerà ripartire". Punto dolente la decisione del cambio di campo deciso dalla società che è costato un dispendio economico per strutture non adeguate e chiama in causa anche l’amministrazione comunale sostenendo che per poter fare calcio a Ponsacco dipenderà molto dalle strutture. Pronto il presidente a fare la sua parte. Per obiettività bisogna riconoscere che la sconfitta col Certaldo è da ascriversi esclusivamente alla fragilità della squadra, perché il terreno era ideale e la retrocessione ha radici lontane. Per il nuovo anno ci sarà da ricucire le fila con tecnici ed atleti e rianimare il pubblico. L’Fc Ponsacco 1920, in prima categoria dopo una serie di retrocessioni dalla serie D,è arrivato a disputare i play off con il Fornacette ma è uscita con un dignitoso 0 a 0. Però la società ha vissuto momenti poco sereni, per contestazione degli ultras al presidente smettendo di seguire la squadra e tappezzando il paese di manifesti contro il Presidente Buonfiglio. L’interrogativo è come si presenterà l’Fc la prossima stagione. Ha debuttato quest’anno in terza categoria la squadra Atletico Le Melorie formazione nata da due società che si sono sciolte. Un inizio dettato da diverse difficoltà relative al nuovo impegno, col progetto di migliorare la prossima stagione l’anonimo 11° posto in classifica di quest’anno.

Luciano Lombardi