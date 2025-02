"Dedichiamo campo del Lido a Mario Santini"

CALCIO

"Dedicare uno dei campi sportivi di Lido di Camaiore alla memoria di Mario Santini, scomparso nei giorni scorsi". E’ la richiesta che molti ex calciatori che hanno indossato la maglia gialloblù del Lido di Camaiore hanno fatto in occasione dell’ultimo saluto allo storico dirigente. Una proposta sensata e fattibile visto che nell’area Benelli, accanto al campo in sintetico a undici, ne sorgerà un altro a nove. Insomma, ci sarebbero – nel giro di un anno – i presupposti perché il nome di Mario Santini non rimanga solo nei ricordi dei familiari o di chi l’ha conosciuto, ma di tutta la comunità. Alcuni cittadini, con Marco Bianchi in prima fila, hanno in animo – se ci dovessero essere tentennamenti nell’accoglienza della proposta da parte dell’amministrazione comunale di Camaiore – di sostenere l’iniziativa con una raccolta di firme.