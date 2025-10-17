Definiti i percorsi di accesso e le aree di sosta per evitare disordini: verso una domenica calda. Intanto gli ambienti sportivi danno l’addio allo storico tifoso Paolo Morbidelli. Lo stadio Matteini sarà blindato per Terranuova-Prato

TERRANUOVA

Si avvicina un appuntamento importantissimo per il Terranuova Traiana. Domenica 19 ottobre alle 15 lo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini ospiterà l’attesa sfida tra i biancorossi e il Prato. Mercoledì si è svolto un tavolo tecnico in Questura per ragioni di ordine pubblico, visto che dalla città laniera arriveranno circa 300 tifosi biancoazzurri.

I sostenitori della compagine pratese saranno collocati nel settore gradinata. Potranno acquistare i biglietti tramite il Bar Pasticceria Tabaccheria Amantea di Prato. Per i tifosi locali sarà invece possibile acquistare i tagliandi direttamente al botteghino dello stadio il giorno della gara a partire dalle 13,30. Per facilitare l’accesso i tifosi ospiti potranno usufruire del parcheggio nel piazzale antistante allo stabilimento della Fimer e raggiungere l’impianto sportivo attraverso il percorso da via San Giorgio, via Ciuffenna, via Gramsci e piazza Coralli, dove saranno collocati nella gradinata ospiti.

Per quanto riguarda i tifosi del Terranuova Traiana, a cui sarà riservata la tribuna centrale, l’ingresso al Matteini sarà da via Torino, nella zona dei campi da padel della Salus. Nel piazzale retrostante la palestra non sarà possibile parcheggiare. Domenica, dalle 12 alle 18, Saranno inoltre in vigore divieti di circolazione e sosta con rimozione forzata in piazza Coralli, via Buonarroti e via Gramsci nella giornata di domenica, dalle ore 12 alle 18, questo perché l’area di piazza Coralli sarà riservata ai mezzi di soccorso e alle forze di polizia. L’entusiasmo dei pratesi è alle stelle, dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Sansepolcro andata in scena durante l’ultima giornata di campionato che ha consentito ai ragazzi di Venturi di raggiungere quota 12 punti.

Marini e soci, dal canto loro, dovranno rialzarsi dopo la sconfitta patita a Ghivizzano ad opera del Ghiviborgo. Il calcio terranuovese, in questi giorni, è stato anche colpito da un grave lutto. Se n’è andato a 68 anni Paolo Morbidelli, storico tifoso, allenatore delle giovanili e collezionista di cimeli sportivi, con i quali due anni fa aveva organizzato una mostra di successo nel centro storico del paese insieme a Sauro Barbagli.

Francesco Tozzi