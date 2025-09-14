Déjà-vu a Rolo. Il Campagnola sfida di nuovo il team di Bonini

Aria di campionato a tutte le latitudini del calcio dilettanti (ore 15.30). Battesimo coi tre punti per Prima, Seconda e Terza categoria, mentre Eccellenza e Promozione affrontano il terzo round. Si ritrovano, a distanza di tre settimane e sempre sullo stesso campo, Rolo e Campagnola dopo il debutto di Coppa che arrise ai rosanero ospiti. Scenario ora ben diverso coi locali di mister Bonini ancora imbattuti, mentre la truppa del trainer Manfredini punta a cancellare lo zero in classifica.

Posta in palio pesante anche poco distante a Fabbrico dove i biancazzurri attendono il Salsomaggiore ancora al palo e guidato in panca dall’ex di turno Cristiani. Reduce da due positivi pari, l’Arcetana punta alla continuità nella comoda trasferta contro il Real Formigine sempre sconfitto nelle prime due uscite.

Un solo derby in Promozione fra Riese e Casalgrande con entrambe alla caccia del primo hurrà stagionale. Big-match per il Castellarano che al "Torelli", nuova casa dei rossoblù in attesa della conclusione dei lavori per realizzare il terreno sintetico sul "Ferrarini", si misura con lo United Carpi, una delle cinque formazioni a punteggio pieno. Privo dello stopper Bonacini squalificato, il Masone insegue il tris di successi contro un Castelnuovo Rangone sinora abbonato al segno "X". Compito arduo per la Sammartinese che prova a disinnescare la matricola Medolla San Felice del bomber ex vianese Adusa. Nel girone A obiettivo restare a punteggio pieno anche per il Montecchio che al "Notari" deve guardarsi dalla matricola Spes Borgotrebbia. Debutto fra le mura amiche del "Saccani" per il Boretto che non può scherzare col San Secondo capace di bloccare sul pari il Bibbiano/San Polo nella prima giornata. Conta sulla spinta del pubblico del "Compagnoni" il Luzzara per stendere il Monticelli. Insidiosa trasferta per il Vezzano dell’ex di turno Stradi sul sintetico della Langhiranese che ha da poco inserito il bomber ex professionista Ceravolo, l’anno scorso in maglia Fiorenzuola e quest’estate esterno al Montagna con la maglia del Trinità.

In Prima categoria pokerissimo di derby reggiani fra cui spicca Guastalla-Novellara che ritorna dopo oltre un decennio. Si ritrovano, sempre alla prima giornata come l’anno scorso, Campeginese e Boca Barco, ma stavolta sul neutro di Sorbolo. Dopo un solo anno di purgatorio, il San Prospero Correggio riparte con la Rubierese che proprio condannò i rivali alla retrocessione ai play-out. Dopo l’ottimo debutto in Coppa, la matricola United Albinea scende a Cella per misurarsi coi veterani della Virtus Libertas. In Seconda categoria tiene banco il confronto fra la neo-retrocessa Barcaccia e un Carpineti che punta in alto. Subito gara da ex di turno per mister Mario Palmisano che col suo Sporting Cavriago inizia dal Rivalta, guidato al salto di categoria grazie all’hurrà nei play-off. Nei gironi modenesi l’ambizioso Reggiolo ospita la Virtus Bagnolo, entrambe emigrate dal girone reggiano. Promette come sempre scintille il sentito derby Cerredolese-Roteglia.

In Terza categoria il cammino del Santos 1948, desideroso di riscattare l’amara retrocessione dello scorso anno, parte da Chiozza contro lo Sporting Tre Croci arrivato fino alla finale play-off. Sulla carta più morbido l’impegno dell’altra nobile decaduta Puianello che ospita il Real Casina U21

Eccellenza

Fabbrico (1)-Salsomaggiore (0); Real Formigine (0)-Arcetana (2); Rolo (4)-Campagnola (0). Posticipata a domani sera (ore 21) Fiorenzuola (3)-Brescello Piccardo (4).

Promozione

Girone A: Boretto (3)-San Secondo (1); Langhiranese (3)-Vezzano (1); Luzzara (4)-Monticelli (3); Montecchio (6)-Spes Borgotrebbia (1). Riposa: Bagnolese (0).

Girone B: Baiso/Secchia (0)-Maranello (4); Castellarano (4)-United Carpi (6); Masone (6)-C.Rangone (2); Riese (1)-Casalgrande (0); Sammartinese (0)-Medolla San Felice (6).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa-Valtarese; Quattro Castella-Casalese.

Girone C: Campeginese-Boca Barco al "Balbo" di Sorbolo; Campogalliano-Povigliese; Daino Santa Croce-Madonnina; FalkGalileo-Celtic Cavriago a Montecavolo; Guastalla-Novellara; Rubierese-San Prospero Correggio; Virtus Libertas-United Albinea.

Seconda categoria

Girone B: Corte Calcio-S.Ilario; Fc 70-Mezzani; Levante-Viarolese Sissa; S.Leo-Virtus Calerno. Girone D: Barcaccia-Carpineti; Boma Fellegara-Montecavolo; MT 1960-Saxum United a Barco; Real Casina-Borzanese; Sporting Cavriago-Rivalta; Vetto-Casalgranndese.

Girone E: Limidi-Virtus Mandrio; Reggiolo-Virtus Bagnolo. Girone F: Cerredolese-Roteglia; Pavullo-San Faustino; Real Maranello-Rubiera.

Terza categoria

Girone A: Amici di Davide-Gatta; Collagna-Cavriago; Levizzano-Felina a Cavola; Puianello-Real Casina U21; Ramiseto-Plaza Montecchio.

Girone B: Cortilese-Invicta Gavasseto; Fogliano-Roveretana; Fosdondo-Vallalta; Sporting Tre Croci-Santos 1948.