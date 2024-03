Delusione in Valdicecina. Geotermica, ancora niente da fare. Il Castelfiorentino si prende tutto

GEOTERMICA

CASTELFIORENTINO

GEOTERMICA: Rossi, Bruni, Pruneti(26’st Dussol), Spagnoli(5’pt Pavoletti), Caccio’, Misseri, Scottu(26’st Gadiaga), Puccini, Pellegrini, Falchini(1’st Mecacci), Zoncu(1’st Campo). All. Niccolai.

CASTELFIORENTINO: Neri, Mancini, Casanova, Viti, Campatelli, Maltinti, Giani(46’st Borri), Ercoli, Daidola(21’st Bruni, al 35’st Duranti), Benvenuti(39’st Pieracci), Boumarouan(9’st Ballerini). All.Scardigli.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Marcatori: al 29’pt Boumarouan, al 32’st Ercoli(R).

LARDERELLO – Quello che oggi si è giocato sul campo di Larderello tra Geotermica e Castelfiorentino è stato un simbolico spareggio per non prendersi il titolo di fanalino di coda della classifica. La vittoria è andata meritatamente alla squadra ospite che in questo finale di campionato ha aperto, da quanto fatto vedere oggi, ai giovani che hanno vinto e convinto. Per i locali va detto la lista degli infortunati che ha perseguitato la squadra per tutta la stagione, oggi si è ulteriormente allungata con Romeo che si è infortunato nella fase di riscaldamento e poi, dopo appena 5’ di gioco, c’è stato l’infortunio di Spagnoli. La possibilità di un risultato positivo per i locali è venuto meno già al 29’ quando un cross dal fondo linea ha messo l’attaccante ospite Boumarouan di andare in gol. Nella ripresa la Geotermica ha cercato di attaccare. Il Castelfiorentino si è ben difeso affidandosi a veloci ripartenze per cercare di fare male. Il raddoppio ospite è arrivato proprio al termine di una di queste, al 32’, viziata da un dubbio fuorigioco, con il portiere Rossi costretto a commettere fallo sull’attaccante lanciato a rete. Il rigore è trasformato da Ercoli.

