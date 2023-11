Delusione. L’Uganda ha scelto. Il nuovo allenatore non è Paolo Negro

Niente da fare: Paolo Negro non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Uganda. Per molte settimane il nome dell’ex bianconero, mister della Primavera della Robur la passata stagione, è stato accostato alla panchina della squadra nazionale africana, ma alla fine la scelta della Federazione, sul nuovo selezionatore, è ricaduta su un altro profilo. Si tratta, come riferisce notiziariodelcalcio, del belga Paul Joseph Put, un allenatore di 67 anni con esperienze pregresse in Gambia e Burkina Faso. Un tecnico che è stato bandito a vita dal calcio del suo paese nel 2008 a causa di uno scandalo legato a episodi di corruzione. "Date tempo, date fiducia e vedrete una nazionale diversa", ha dichiarato Put presentandosi nel suo nuovo ruolo. Per Paolo Negro è quindi sfumata la possibilità di intraprendere una nuova avventura in panchina dopo la fine del rapporto con la Robur, a causa della mancata iscrizione dell’Acr Siena alla Serie C.