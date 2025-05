Delusione nel derby: Grosseto e Siena fuori dai playoff

"Avevamo preparato bene la gara cambiando schema con la difesa a tre, ma se non chiudiamo la partita tutto è inutile. Il derby è una partita importante e dispiace non averlo vinto anche se alla fine non sarebbe servito a nulla". L’allenatore Gigi Consonni è deluso del risultato. "Il mio rammarico personale – prosegue il tecnico – è quello di non aver centrato l’obiettivo dei playoff. Ringrazio la famiglia Lamioni per avermi dato la possibilità di allenare il Grosseto e mi auguro che la società possa prendere un allenatore, per la prossima stagione, che tenga al Grosseto come ci tengo io. Sicuramente avrei potuto fare meglio: vorrei avere un incontro con il patron Lamioni per fare un’analisi della stagione. Ci sono state squadre deluse, ma questo girone ha dimostrato che ci sono allenatori bravi". "La delusione non è tanto il pareggio odierno – sottolinea il difensore Emilio Dierna – quanto il cammino fatto dalla squadra nella seconda parte del torneo. E’ stato un campionato di bassissimo livello con poca qualità e con squadre importanti che partono per vincere ma che, poi, non trovano la quadra. La nostra società è stata impeccabile come gestione e mi auguro che possa ripartire per la prossima stagione per la soddisfazione dei tifosi". "C’è delusione per il pareggio _ dice Gill Voria, allenatore del Siena –, perchè se avessimo vinto saremmo andati ai playoff. I ragazzi hanno dato tutto e li ringrazio per avermi seguito in questa mia esperienza".