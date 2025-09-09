Delusione Trodica. Buratti: "Siamo amareggiati. Il pareggio ci sia da lezione»

"Usciamo dal campo con rammarico per non aver portato a casa una vittoria, ma ci deve servire da lezione perché il campionato è appena iniziato". Così Roberto Buratti, tecnico del Trodica, dopo il 3-3 casalingo contro la Fermignanese. "Per noi – aggiunge – non è un periodo fortunato, ora dobbiamo lavorare e migliorare sotto diversi aspetti. Mi porto via di buono la prova della squadra, specie a livello offensivo, creando innumerevoli palle gol e segnando tre reti contro una formazione di valore". Nel match ha pesato l’espulsione per doppio giallo di Passalacqua a metà ripresa, sul 3-1 per il Trodica. "Avevamo superato il contraccolpo dell’inferiorità numerica non rischiando nulla fino al recupero, quando abbiamo subito due reti". Di positivo ci sono la prestazione convincente della squadra e di un Ferreira sugli scudi, autore di una doppietta e nel pieno della manovra dei biancoazzurri. Da segnalare anche il ritorno in campo di Cognigni dopo alcuni acciacchi fisici. "Sono contento per i ragazzi – dice Buratti – perché in un campionato così duro e imprevedibile avrò bisogno di tutti. Ringrazio i tifosi che sono la nostra arma in più perché ci sostengono e ci acclamano per tutta la partita spingendoci ad andare oltre i nostri limiti".

Marco Natalini