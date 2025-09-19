Derby a Rimini, il Forlì sogna il colpo. Miramari: "Punti importanti, tocca a noi"

L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ma guai a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Luci al ‘Romeo Neri’: è la notte di Rimini-Forlì – fischio d’inizio alle 20.30, diretta su Sky Sport canale 254 e Now –, derby tradizionalmente sentito ma che i chiari di luna in Riviera hanno derubricato, oggi, a contesa stramba e annacquata. Potranno assistervi i tifosi forlivesi solo in possesso di ‘Fidelity Card’ (la tessera del tifoso) che si siano procurati i biglietti nella prevendita online entro ieri sera. Per gli ospiti non sarà possibile comprare il tagliando direttamente stasera al ‘Neri’.

Malconci, raccogliticci (senza nessuno dei nuovi acquisti) e ultimissimi, zavorrati da una penalizzazione monstre di 11 punti, di cui uno recuperato ma altri due pendenti per inadempienze amministrative: questa la situazione dei rivieraschi, che scontano altresì la frattura insanabile tra Curva Est e nuova proprietà. Sono con le spalle al muro e senza alternative. Ergo se la giocheranno, con la forza della disperazione, fino all’ultima stilla di sudore.

Di contro il Galletto, cui raramente è capitato di presentarsi a Rimini da favorito – paradossi della Serie C –, è deciso ad affondare gli artigli nel burro delle altrui magagne per cancellare l’inciampo col Gubbio, rialzare la cresta e mettere fieno in cascina.

"È un derby interessante dal punto di vista emotivo, sappiamo che in palio ci sono punti importanti per il nostro percorso, quindi cercheremo di fare bene per raccogliere il massimo", scandisce Alessandro Miramari dal quartier generale di Er Lux, sede scelta per l’appuntamento della vigilia perché l’azienda forlivese ha appena rinnovato la partnership col club di viale Roma, in qualità di main sponsor. Il vate felsineo preconizza "una gara aperta", giacchè come detto "il Rimini ha urgenza di punti e noi giochiamo sempre per vincere". Il fido vice Pippo Ceglia ha tratteggiato l’identikit dell’avversario: "A dispetto delle problematiche che può avere affrontato in questo periodo – spiega –, il Rimini si è ben difeso. Annovera giocatori di categoria, che stanno facendo quadrato, e riverserà in campo questo spirito. Quindi starà a noi fornire una prova all’altezza della situazione, restando dentro la gara e cercando di imporre i nostri principi per dominare il gioco".

Tra le righe, Ceglia apre a un rimescolamento delle carte nell’undici di partenza: "La settimana ci ha fornito nuove indicazioni, dunque non escludiamo qualche cambiamento. Ragioniamo sulle energie che possono essere dispensate nella gara singola". Ad ogni modo in casa Forlì "stanno tutti bene", giura telegrafico Antonio Ciaccia, collaboratore tecnico dello staff di Miramari, attento a non sbottonarsi.

Si potrebbe forse azzardare un turno di riposo per Lorenzo Saporetti, lontanissimo dalla condizione migliore (pronto Elia), con Farinelli (ballottaggio con Coveri) nel tridente d’attacco e De Risio in preallarme nella cerniera di centrocampo. Al ‘Romeo Neri’ fischierà Riccardo Troiano della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Fabio D’Ettorre di Lanciano e Leonardo Rossini di Genova; quarto ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa; operatore Fvs Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Pellizzari, Cavallini; Macrì, Menarini, De Risio; S. Saporetti, Petrelli, Farinelli.