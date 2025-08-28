Derby a rischio. Vendita dei biglietti nel limbo. Si va verso il divieto di trasferta

Manca l’ufficialità. Ma sembra proprio che al derby di domani sera al ’Benelli’ di Pesaro i tifosi del Rimini non possano assistere. Si va, infatti, verso la chiusura della curva dedicata agli ospiti. Una decisione inattesa considerando che negli ultimi anni la trasferta dei riminesi a Pesaro, ma anche dei pesaresi a Rimini, non era mai stata vietata. Un segnale era arrivato già nella giornata di mercoledì dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che aveva rimandato al Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive la decisione. Decisione che dovrebbe arrivare ufficialmente, con tanto di divieto, nella giornata di oggi, alla vigilia del match di Pesaro.

Per questo motivo non sono mai stati messi in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio ’Benelli’, mentre quelli dei settori dedicati ai tifosi della Vis sono al botteghino ormai da giorni. E stanno pure andando a ruba. Dei circa 2.600 biglietti destinati ai tifosi marchigiani, ne sono rimasti in vendita appena qualche centinaio. Considerando i 1.164 abbonati (846 dei quali nel Prato), a disposizione dei tifosi vissini c’erano meno di 1.500 biglietti. Ora diventati qualche centinaio.

Insomma, una febbre da derby che si fa sentire nelle Marche, mentre in Romagna in questo momento è anche difficile parlare di calcio giocato. E pure di mercato considerando che in entrata i biancorossi non possono muovere una virgola, potendo tesserare soltanto giocatori-volontari, quindi quelli che decidono di non voler prendere un euro (per lo più giovanissimi). In uscita ormai da giorni si dice della cessione dell’attaccante, classe 2007, Sulayman Jallow alla Fiorentina. Si parla di cifre, si ipotizza la durata del contratto, ma ancora non c’è ombra di ufficialità. C’è da aspettarsi che questa non arriverà mai dal Rimini (il club di Piazzale del Popolo non comunica nulla, se non promesse poi non mantenute), ma nemmeno dalla Fiorentina al momento c’è qualcosa messo nero su bianco.

Non resta che attendere e un’altra notizia in uscita non può che essere una brutta notizia per la rosa biancorossa che, già ridotta all’osso, diventa ogni giorno sempre più scarna. Insomma, il Rimini domani sera a Pesaro ci andrà senza tifosi, ma anche senza una vera e propria squadra.