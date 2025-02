Derby al Franchi senza gol né emozioni. Pari a reti inviolate tra Siena e Leoni

SIENA0POGGIBONSI0

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Biancon, Di Paola; Suplja (21’st Mastalli), Bianchi (27’st Farneti), Masini; Candido (21’st Carbè); Giannetti (21’st Galligani), Boccardi (36’st Semprini). Panchina: Stacchiotti, Sani, Hagbe, Pescicani. Allenatore Magrini.

POGGIBONSI (4-3-1-2) Pacini; Poggesi (10’st Vitiello), Fremura, Martucci, Cecconi; D’Amato (10’st El Dib), Mazzolli, Mignani (41’st Marcucci); Massai (30’st Valori); Bellini, Belli (27’st Boganini). Panchina: Baracco, Pisco, Borri, Salvadori. Allenatore Beoni (Calderini squalificato).

Arbitro: Mirri di Savona (El Hamdaoui-Federico).

Note: Ammoniti: Suplja, Martucci, El Dib, Biancon, Valori. Recuperi: 2 e 5.

SIENA – Zero gol, tanto gioco a metà campo ma poche occasioni. Tra Siena e Poggibonsi finisce con un pari che fa più comodo ai giallorossi in termini di classifica mentre la Robur delude, per l’ennesima volta, dopo un buon avvio. L’inizio della sfida è stato equilibrato con i leoni che con D’Amato che ci prova, palla alta. Candido lo imita (9’), sfera che si alza di poco sulla traversa di Pacini. L’occasionissima per sbloccare il derby capita a Giannetti (18’) che da due passi in scivolata mette fuori vanificando una super azione personale di Boccardi. I ruoli si invertono al 26’ con Boccardi che scatta sul filo del fuori gioco ma è chiuso da Poggesi nel momento della sterzata per calciare verso la porta. Nella seconda fase del primo tempo il derby si gioca più a metà campo con i giallorossi che provano ad affondare più con la manovra mentre i bianconeri sono più pericolosi nelle ripartenze veloci con Boccardi. Nel secondo Beoni (in panchina al posto dello squalificato Calderini) cambia qualcosa con El Dib e Vitiello, in gol all’andata, ma è la Robur ad andare ancora ad un passo dal vantaggio. Masini (11’), pescato ancora da un super Boccardi, fallisce una comoda occasione mettendo a lato da dentro l’area. Poi la formazione di casa si spegne via via e lascia più campo alle iniziative dei giallorossi. Scampato il pericolo infatti il Poggibonsi si riorganizza in fretta: Mignani (13’) risponde con un colpo di testa da pochi passi (cross del senese Cecconi) ma troppo centrale per impensierire Giusti. Achy subito dopo anticipa Belli all’ultimo a pochi passi dalla linea di porta. Il match è equilibrato e aperto ma gli errori tecnici la fanno da padrone e le palle perse sono tante da entrambe le parti. Mazzoli prova a spostare gli equilibri con un bel destro da fuori, palla a lato ma non di molto. Magrini inserisce il figliol prodigo Galligani dopo le polemiche in settimana ma i ritmi languono e di situazioni interessanti non se ne vedono più fino in fondo per il Siena. Ancora Mazzolli ci prova da fuori su punizione. Giusti devia la sfera con un tuffo. Nel finale meglio il Poggibonsi che con Bellini di testa sfiora l’incrocio dei pali. E’ l’ultimo brivido del derby.

Guido De Leo