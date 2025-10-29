Derby Comacchio-Mesola. Sant’Agostino a Castenaso

Non c’è tempo di guardarsi indietro perché stasera (fischio d’inizio alle 20.30) si torna già in campo in Eccellenza col turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di andata nel girone B. Dopo la delusione del derby con la Comacchiese, il Sant’Agostino cerca il riscatto nella tana del Castenaso, gara complicata contro una squadra tra le favorite assieme ad Ars et Labor e Mezzolara. I ramarri di mister Biagi nelle ultime giornate hanno perso un po’ di continuità, aspetto che era stato il punto di forza del Sant’Agostino in avvio di campionato, capace di inanellare risultati positivi uno dietro l’altro. Di certo il match di stasera non è uno degli esami più facili da superare per mettersi da parte il ko con la Comacchiese, ma Vanzini e compagni ci proveranno per evitare di essere risucchiati ulteriormente nelle zone calde di classifica: fin qui la situazione è più che tranquilla, ma è fondamentale non sedersi sugli allori e continuare a spingere per scongiurare brutte sorprese con l’andare del campionato. I fari sono puntati però sul derby salvezza tra Comacchiese e Mesola, sfida tra due formazioni in ripresa ora separate da un solo punto in classifica: i rossoblù ci arrivano forti del successo col Sant’Agostino che ha ridato entusiasmo ad un gruppo che ne aveva tanto bisogno, mentre il Mesola è reduce da due pareggi consecutivi che hanno contribuito ad alzare autostima e consapevolezza nei propri mezzi dopo un periodo buio in termini di prestazioni e risultati.

Difficile azzardare un pronostico, di certo una vittoria vorrebbe dire tanto per entrambe le squadre, ma non ci si aspetta una gara particolarmente scoppiettante. Domenica prossima, poi, Sant’Agostino di scena in casa col Cava Ronco, Comacchiese a Faenza e Mesola che ospita il Solarolo.

j. c.