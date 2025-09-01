Derby d’agosto e pochi sussulti. Tra Urbania e Urbino è un pareggio

1

URBINO

1

: Casadei, Kalombo, Del Bianco, Dal Compare, Conti, Olivi, Triana, Manna (11’ s.t. Catani), Vrioni (11’ s.t. Fagotti), Sarli, Fraternali (18’ s.t. Serges). All. Ceccarini.

URBINO: Semprini, Sciamanna, Tamagnini, Gurini, Riggioni, Bellucci, Cusimano, Franca (18’ s.t. Morelli), Fiorani (45’ s.t. Santi), Natale (34’ s.t. Palazzi), Altobello (29’ s.t. Antonioni). All. Mariani.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 12’ s.t. Catani, 22’ s.t. Gurini.

Note: ammoniti Kalombo, Altobello.

"Calcio di agosto non ti conosco". Adagio molto diffuso e quanto mai azzeccato per descrivere il precampionato di quelle squadre ancora alla ricerca della propria identità. A riprova di ciò, sebbene l’ultimo giorno dell’ottavo mese abbia portato una partita molto sentita, il derby tra Urbania e Urbino, sono state poche le emozioni regalate ai tanti astanti per la prima uscita ufficiale delle due compagini feltresche. Il primo tempo è passato via senza troppi sussulti, con le due squadre guidate soprattutto dalle giocate singole di Fraternali e Triana per i biancorossi e del neoarrivato Natale, acquistato dalla Reggiana, per i gialloblù. La prima occasione della partita arriva dai piedi dell’ex Franca che da fuori area lascia partire la botta, ma il pallone finisce di poco fuori. L’Urbania reagisce e prova ad offendere sul lato sinistro con Del Bianco ma Semprini è bravo a smanacciare in angolo. Passano pochi minuti e Natale sventaglia per Altobello che serve Fiorani in area, ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco. Di contropiede l’Urbania si fa pericolosa, Triana serve Fraternali che fulmina Sciamanna e lascia partire un sinistro forte che finisce a lato.

La ripresa inizia sullo stesso ritmo, ma i cambi svoltano la gara in favore dei biancorossi. Passa appena un minuto dal suo ingresso e il neoentrato Catani si libera dai venticinque metri lasciando partire un missile sotto l’incrocio. L’Urbania continua a spingere su corner e sfiora il raddoppio con Conti di testa. Al ventiduesimo la discesa sulla destra di Fiorani mette in crisi la retroguardia durantina, il taglio di Gurini brucia gli avversari e da due passi batte Casadei. Alla mezz’ora arriva l’occasione per il soprasso ducale, Conti lascia un pallone sulla propria trequarti, Antonioni raccoglie e punta verso l’area, servendo Fiorani che lascia partire il tiro a botta sicura, ma la scivolata provvidenziale di Olivi salva. L’Urbino cresce e con Cusimano prova l’assalto decisivo, ma Olivi è monumentale e non lascia passare niente in difesa. Sul finale la punizione di Del Bianco fa passare i brividi sulla schiena a Mariani e i suoi, sul pallone balzante Semprini è incerto e spedisce in corner.