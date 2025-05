Derby decisivo: la Robur sfida il Grosseto per l'accesso ai play-off

Tra circa ventiquattr’ore la Robur giocherà l’ultima partita della stagione (regolare), quella più importante, quella decisiva per accedere ai play-off. Un derby, il derby con il Grosseto, per la precisione, tanto per dare alla trama del film un finale ancora più ‘thrilling’. I bianconeri hanno in mano solo in parte il proprio destino: non dovranno perdere, ma dovranno anche sperare in un risultato non positivo di Ghiviborgo e Orvietana. Ciak si gira: Andrea Morosi (nella foto) è pronto ad andare in scena, a spingere sull’acceleratore.

E’ arrivata l’ora della verità: siete pronti?

"I play off sono diventati il nostro obiettivo: le ultime vittorie, arrivate con tanti gol, ci hanno regalato un po’ di entusiasmo e faremo di tutto perché anche la partita di domani vada nel migliore dei modi: dovremo guardare ai risultati degli altri, ma anche noi abbiamo il nostro compito da svolgere. E’ un derby, particolarmente sentito. Da noi, ma anche da loro: il Grosseto, sicuramente, vorrà impedirci di raggiungere gli spareggi, dovremo fare in modo che accada il contrario. Vogliamo anche vendicare la sfida dell’andata, al Franchi non meritavamo di perdere quella partita".

Decise Marzierli: domani il capitano non ci sarà e non ci saranno neanche Sabelli, Macchi e Cretella…

"Anche se Consonni dovrà rinunciare a quattro titolari, può contare su una rosa ampia, con diversi giovani di valore: dovremo stare attenti, dal primo all’ultimo minuto. Chi giocherà, dopo una stagione in cui non ha trovato troppo spazio, vorrà magari dimostrare al mister che si è sbagliato".

In caso di qualifica ai play off?

"Andremo in casa di qualsiasi avversaria per vincere, come abbiamo sempre fatto".

Gli spareggi, a oggi, non sono certi per una manciata di punti: quali, secondo lei, in particolare?

"Quelli persi contro le ultime, Fezzanese e Trestina. Avessimo ottenuto un risultato positivo in queste partite saremmo stati dentro la griglia già da qualche giornata".

Nell’arco della stagione è stato il bianconero impiegato con maggiore continuità: quanto è stanco?

"In questi ultimi due mesi mi hanno tenuto un po’ da parte, perché ho avuto qualche acciacco, sempre sulla gamba destra. Ma adesso sto bene. Sono contento, a livello personale, di come è andata, anche se, naturalmente, il fisico dopo un po’ di tempo ha risentito del tanto minutaggio".

Il prossimo anno, Morosi, classe 2004, non sarà più quota: al suo futuro ci pensa?

"Penso a giocare il derby al massimo".

Angela Gorellini