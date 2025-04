Derby decisivo per la Robur: sfida al Grosseto per l'accesso ai play off

E’ iniziata ieri la preparazione alla partita che chiuderà la stagione, regolare almeno, della Robur che domenica sarà impegnata allo Zecchini di Grosseto (fischio di inizio alle 15). Un derby, particolarmente sentito dalla tifoseria bianconera, che chiede vendetta per il ko dell’andata. Una sfida che potrebbe regalare ai ragazzi di Voria l’accesso ai play off, per quanto il loro destino sia vincolato a quello di Ghiviborgo e Orvietana avanti in graduatoria, rispettivamente, di tre punti e di un punto. Per entrare di diritto tra le prime cinque, i bianconeri non dovranno assolutamente perdere, con un pareggio le speranze sarebbero ridotte al minimo, con una vittoria le chance aumenterebbero. Sicuramente la vittoria sull’Ostiamare, oltre che gettoni preziosissimi, ha portato in casa Robur un po’ di serenità e fiducia, dopo il capitombolo di Seravezza, punto più basso della stagione. Diverso l’umore del Grosseto che dopo l’ultima caduta, a Ghivizzano, ha visto l’obiettivo spareggi allontanarsi ulteriormente. Mister Voria, per la partita, avrà le ‘solite’ due assenze a cui far fronte: Ricchi e Cavallari, ieri alla ripresa degli allenamenti, hanno continuato ad allenarsi a parte. Il numero 6, infortunatosi contro la Fezzanese (lesione muscolare), sarà quindi costretto a saltare anche la trasferta in terra maremmana. Davanti a Giusti troverà quindi conferma la coppia centrale formata da Achy e Biancon (non ci sono altri centrali in organico) con Morosi sulla corsia destra e Di Paola su quella sinistra. Quest’ultimo, unico terzino mancino in rosa, dopo il forfait di Ricchi, sarà chiamato a stringere ancora i denti per il dolore alla spalla che si porta dietro da qualche tempo. Carbé (problema al flessore), come da notiziario ufficiale, è invece rientrato regolarmente in gruppo. Ieri pomeriggio all’Acquacalda la squadra si è dedicata a un lavoro tecnico-tattico, per poi concludere l’allenamento con la classica partitella finale. Allo Zecchini, domenica, non ci saranno bianconeri squalificati: Bianchi, tra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo, è entrato però in diffida. Il capitano bianconero dovrà quindi fare la massima attenzione, evitando l’ammonizione che potrebbe costargli la squalifica per gli eventuali play off.