Derby decisivo tra United Riccione e San Marino per la salvezza in Serie D

Cinque gare per chiudere la regular season e alcuni verdetti sul tavolo. Sarà un derby con un peso specifico importante quello in programma oggi al ’Nicoletti’ tra lo United Riccione e il San Marino. Soprattutto per i titani che nell’ultimo round della regolar season, quello rinviato di una settimana per le squadre in corsa verso la salvezza a causa del ’caso Zenith’, si giocano la permanenza in categoria senza dover incrociare le dita ai playout. Un successo nel derby con lo United già retrocesso regalerebbe la salvezza ai biancazzurri della Repubblica, a prescindere dal risultato del match in programma tra Corticella e Sasso Marconi. In programma anche il match tra Lentigione e Sammaurese in Emilia.

Serie D. Girone D (34ª giornata, ore 16): Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, Tau Altopascio-Pistoiese, United Riccione-San Marino, Zenith Prato-Piacenza. Giocate domenica scorsa: Cittadella Vis Modena-Tuttocuoio 1-1, Fiorenzuola-Prato 3-0 a tav., Forlì-Imolese 2-4, Progresso-Ravenna 2-1, Classifica: Forlì 84; Ravenna 74; Lentigione 64; Pistoiese 61; Tau 60; Imolese 53; Cittadella Vis Modena 47; Prato, Tuttocuoio 42; Piacenza, Progresso 41; Sasso Marconi 37; San Marino 35; Corticella 33; Sammaurese 30; Fiorenzuola 26; Zenith Prato 25; United Riccione 22.