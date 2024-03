Derby del Delta tra Mesola e Comacchiese. Portuense a Solarolo per sognare ancora

Il turno infrasettimanale di Promozione è all’insegna del derby del Delta del Po. A Mesola è attesa la Comacchiese, tornata alla vittoria nel turno precedente, mentre i castellani si sono arresi a Castelbolognese con lo Sparta. "Non meritavamo di perdere, il pareggio avrebbe meglio rispecchiato l’andamento dell’incontro – dice il presidente del Mesola, Massimo Modena – ci dovrà servire da lezione per affrontare con il giusto approccio una squadra forte come la Comacchiese, che dispone di buoni giocatori come Tedeschi, Centonze, Alberi, Marongiu e altri. Ci conosciamo bene reciprocamente, pregi e difetti, gli episodi faranno la differenza". Nella Comacchiese salteranno il derby Luciani e Fantinuoli, ma torna a disposizione l’attaccante Negri. All’andata fu un derby senza reti, come del resto negli ultimi precedenti di campionato. "Mi aspetto una partita dal tono agonistico elevato – è la previsione di Mauro Bresciani, l’allenatore – spero corretta. Siamo due squadre che a livello tecnico si equivalgono, miglior circolazione di palla per noi, brillante contropiede per loro, sfruttando i loro giocatori rapidi come Mirontsev e Allegrucci". Trasferta nella tana della seconda in classifica Solarolo per la Portuense. I romagnoli precedono i rossoneri di 5 punti, il colpaccio sarebbe una bella iniezione di fiducia, importante per ridurre lo svantaggio in classifica, riscattando al contempo la sconfitta dell’andata. "Mi sarebbe piaciuto giocare lo scontro diretto con tutti gli effettivi – allarga le braccia il patron Antonio Cavallari – purtroppo non saranno della gara giocatori importanti come Formigoni, Melandri, Orlandi e Pierfederici".

Altra novità il possibile esordio dall’inizio di Grazia, l’uomo dell’ultimo passaggio, recuperato dopo il lungo infortunio. Il Consandolo potrebbe indirettamente dare una mano ai rossoneri, atteso a Osteria Grande. "E’ una trasferta molto difficile – sostiene Andrea Dirani, allenatore rossoblù – cercheremo di far giocare il meno possibile la capolista. E’ la squadra più forte del campionato, completa ed equilibrata, ben allenata da Melotti. All’andata perdemmo 3-1 ad Argenta, partita però condizionata dal doppio svantaggio subìto dopo 10’; riuscimmo ad accorciare le distanze, ma era troppo tardi". Chiudiamo con il Casumaro, a Trebbo di Reno nello scontro diretto per evitare i play out. "E’ un campo per noi fortunato – dice il direttore generale Fabio Montosi – due vittorie consecutive l’anno scorso e vittoria con il Trebbo anche nell’andata. Abbiamo bisogno di punti dopo la sfortunata partita di domenica scorsa, purtroppo avremo diverse assenze". Franco Vanini