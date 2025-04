Derby del 'Nerone': V.Apecchio sfida Audax Calcio Piobbico dopo 22 anni

In Prima categoria sono tanti i match di oggi importanti (ore 16). V.Apecchio-Audax Calcio Piobbico. Dopo la gara d’andata a Piobbico (vinta dai padroni di casa per 3-0), si ritorna, dopo 22 anni a giocare il derby del ‘Nerone’ ad Apecchio e se quest’ultimi vorranno cercare di evitare di aspettare altri anni prima di rigiocarselo hanno l’obbligo di vincere. "Abbiamo molto rispetto – spiega il presidente dell’Apecchio Stefano Pierotti – della loro squadra, che ha dimostrato di avere un bel gioco, grazie anche al lavoro fatto da mister Cipolla, al quale faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Ma le nostre motivazioni dovranno essere superiori, visto che per continuare a sperare abbiamo un solo risultato. Sono sicuro che i ragazzi daranno tutto e che il nostro mister Tulipani farà di tutto per tirare fuori il massimo in questo speciale appuntamento, buon derby a tutti". "Speriamo che sia un bel derby – dice alla vigilia anche il trainer del Piobbico Giovanni Cipolla – logicamente le classifiche sono differenti noi abbiamo ancora qualche chance per puntare ai play off, mentre l’Apecchio deve cercare di sollevarsi dall’ultima posizione. Per quanto riguarda noi nelle ultime 17 partite abbiamo perso 2 volte tra l’altro in modo rocambolesco e immeritato. Purtroppo paghiamo un girone di andata in cui abbiamo avuto delle difficoltà, ma questa estate lo misi in preventivo perché si andava a fare un lavoro e un gioco totalmente diverso dagli anni precedenti. Ora i risultati ci sono e soprattutto si gioca un buon calcio. Per quanto riguarda l’Apecchio non so che problemi hanno avuto, ha un buon organico, però se i risultati non vengono qualche lacuna ci sarà stata. Vinca il migliore, speriamo noi!". Arbitra Steeve Belli di Pesaro.

Mercatellese-Nuova Real Metauro. "Sarà una partita importante – spiega il diesse degli ospiti Andrea Berloni – tra due squadre che lottano per obiettivi diversi: noi per rimanere in vetta (il Real Metauro è primo in classifica), loro per non essere immischiati nella lotta per i playout". Arbitra Marco Rossetti di Ancona. Tavernelle- San Costanzo. "Affronteremo un avversario tosto, la rivelazione di questo campionato- dice il diesse del Tavernelle Gabriele Pierini-. non sarà sicuramente una partita facile, d’altro canto noi dobbiamo assolutamente portare a casa dei punti per inseguire l’obbiettivo di poter disputare i play-out". "Il campo di Tavernelle è un campo da sempre molto impegnativo per noi – sottolinea dalla parte del San Costanzo l’addetto stampa Spadaccini – incontreremo un avversario a caccia di punti salvezza e non ci renderà la vita facile, tuttavia mister e ragazzi, consapevoli di poter contare su un organico quasi al completo, daranno il massimo per non sbagliare e rimanere in corsa fino alla fine". Il San Costanzo è secondo in classifica, il Tavernelle penultimo. Arbitra Andrea Maurilli di Macerata.

Atletico Mondolfo 1952- Csi Delfino Fano. I padroni di casa vorranno confermarsi per il discorso playoff e gli ospiti per evitare i playout. "Veniamo da un momento difficile – dice il diesse del Mondolfo Paolo Pretelli – marzo è stato un mese terribile con tanti infortuni e un calo delle prestazioni. Ma nelle ultime due uscite abbiamo simposi essere competitivi. Crediamo di poter fare un finale diverso e riuscire ad entrare nei playoff. La partita di oggi è decisiva per noi. Recuperiamo diversi giocatori e saranno disponibili anche Rossini e Serfilippi". Arbitra Isalj Ramadani di Pesaro.

Maior-Real Altofoglia. Arbitra Marco Donini di Pesaro. Muraglia-Avis Montecalvo. Arbitra Emanuele Sacco di Macerata. Pantano Calcio-Falco Acqualagna. Arbitra Francesco Nicoletti di Macerata. Peglio-Osteria Nuova. Arbitra Roberto Bacchiani di Pesaro.

Amedeo Pisciolini