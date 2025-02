Derby del Valdarno. Carica dei tifosi rossoblù

Sta diventando virale l’espressione "una brutta gatta da pelare" coniata dall’allenatore del Montevarchi Atos Rigucci in una delle interviste rilasciate in settimana per sintetizzare quanto sarà complicato, a suo parere, affrontare il Terranuova Traiana. Con le dovute proporzioni il tecnico fiorentino ha fatto tornare in mente la frase di Guardiola quando affermò che "giocare con l’Atalanta è sempre un problema, come andare dal dentista". Dal pensiero del trainer dell’Aquila, emerge tutto il rispetto verso un avversario che andrà affrontato con l’atteggiamento migliore possibile.

Un monito per i rossoblù spronati a prepararsi a dovere come se davanti ci fosse la capolista e a curare ogni dettaglio per arrivare pronti ad un passaggio fondamentale della stagione. Gli aquilotti faranno leva sul sostegno dei loro tifosi, a cominciare dai gruppi della. "Sono il nostro sostegno, ci danno forza – ha commentato il capitano Sean Martinelli – e con il Seravezza ci hanno spinto a cercare il risultato dal primo all’ultimo minuto. La settimana prima a Poggibonsi, poi, erano più numerosi del pubblico di casa".

Da ricordare che anche oggi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 i biglietti per il settore ospiti dell’impianto terranuovese potranno essere acquistati nella sede sociale del Montevarchi, in via Gramsci 19, aperta anche domani mattina e domenica dalle 10 alle 12.30.

Giustino Bonci