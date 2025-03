Derby del Valdarno. Ha vinto solo il pubblico

Arezzo, 10 marzo 2025 – Il derby valdarnese numero 106 tra Aquila Montevarchi e Sangiovannese è finito con un pareggio a reti bianche. Una partita piuttosto bloccata, con qualche sprazzo di iniziativa da una parte e dall'altra ma dove, sostanzialmente, è prevalso di più il timore di subire una sconfitta che avrebbe pesato non poco nel proseguo del campionato. Un pareggio che, nonostante non servisse molto ad entrambe, permette di provare ad iniziare una striscia positiva di risultati utili già dal prossimo match. Entrambi i tecnici hanno apprezzato l'atteggiamento della propria squadra, consapevoli di quanto fosse alta la posta in palio e di quanto poteva pesare negativamente una sconfitta. Inoltre hanno fatto i complimenti ai tifosi che hanno regalato una bellissima cornice di pubblico, degna di un derby storico come quello tra Aquila Montevarchi e Sangiovannese.

Le due formazioni, quindi, ripartiranno dal pareggio per affrontare i prossimi impegni (Follonica Gavorrano per i rossoblu, Orvietana per gli azzurri) nel migliore dei modi, con l'obiettivo di strappare tre punti fondamentali per la loro classifica. Parlavamo del pubblico. Ancora una volta le tifoserie di Montevarchi e Sangiovannese hanno risposto presente, con circa 1.700 spettatori sugli spalti per la sfida infinita tra rossoblu e azzurri. 1.492 i paganti. Una buona risposta,considerando il momento che stanno attraversando le due squadre. Del resto il derby del Valdarno rappresenta sempre un evento per le due città. Oltre 400 i supporter azzurri che hanno gremito la curva nord. All'ingresso in campo delle squadre sciarpe e bandiere. Esaurita la curva Farolfi, con i tifosi del Montevarchi che hanno accolto le due squadre in campo con fumogeni e bandiere. Nel corso della gara incitamento continuo da parte di entrambe le tifoserie e i tradizionali sfottò, che non mancano mai.

Lo spettacolo in campo è stato modesto e certamente due tifoserie del genere meritano qualcosa in più... La gara non è stata infatti di alto livello, tutt’altro. Complessivamente è stata una partita con il freno a mano tirato, ma si è fatta preferire la Sangiovannese, apparsa tecnicamente più forte e soprattutto con un parco attaccanti di assoluto rilievo. Il Montevarchi tra l'altro ha dovuto fare a meno dell'unico attaccante di ruolo, Edoardo Priore, che dopo soli 10 minuti, a causa di un infortunio, è dovuto uscire e quindi ha giocato l'intera partita praticamente senza punte. Il risultato consente ad ambedue le squadre di continuare a sperare nella salvezza diretta, anche se devono ancora giocare Fezzanese e Sporting Trestina, oltre al Terranuova Traiana, che sarà impegnata sabato prossimo contro il Siena. Se il campionato finissi adesso azzurri e rossoblù sarebbero nei play out.