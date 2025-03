Derby del Valdarno. Una lunga storia alle spalle...

Arezzo, 06 marzo 2025 – Domenica allo stadio Gastone Brilli Peri si giocherà il 106esimo derby del Valdarno. Si parte da qui: 6 derby utili per il Montevarchi, con 4 successi e 2 pari. L'ultima gioia azzurra, come ricorda lo storico Leonardo De Nicola, risale addirittura alla partita di andata del campionato 2019-20, quello della... pandemia. Al "Fedini" decide la sfida un gol di capitan Scoscini, colpo di testa sottoporta prima del riposo. Domenica, al "Brilli Peri", la squadra aquilotta avrà la possibilità di uguagliare comunque la miglior serie di 7 gare utili consecutive, stabilita dalla Sangiovannese fra il derby di andata del campionato 1942-43 in Serie C (3-0 azzurro a Montevarchi, con gol di Enzo Neri, Willy Lucaccini e Marino Passetti) e quello di ritorno del 23 marzo 1947 (1-0, sempre in "C", con rete decisiva del rossoblù Arnaldo Riva su rigore). 7 partite utili per gli azzurri, con 3 vittorie e quattro risultati di parità.

Siamo oggi arrivati ​​alla sfida numero 106, l'ottantesima di campionato... Il bilancio parla di: 36 vittorie e 112 reti per la Sangiovannese. 32 vittorie e 92 gol per il Montevarchi. 37 pareggi, con il segno "X" che rimane, seppur di poco, il più gettonato (ultimo pari: lo 0-0 della passata stagione a San Giovanni). Il conto totale comprende le gare in campionato (Terza Divisione Regionale, Promozione, Serie C Unica, C2, Serie D), più quelle giocate in Coppa Italia, Coppa Toscana e Coppa Volpi, una vecchia sfida calcistica. In campionato, invece, sono avanti i rossoblù: 79 confronti totali, con 25 successi (fra questi quello della partita di andata al "Fedini") per il Montevarchi, 31 pareggi e 23 affermazioni per la Sangiovannese. Sono stati 38 i derby di campionato a Montevarchi, con 15 vittorie per i padroni di casa (ultima: il 2-1 della scorsa stagione), 16 pari e 7 affermazioni per gli ospiti.

L'ultima vittoria del Marzocco al "Brilli Peri" rimane ad oggi il 3-2 della stagione 2018-19 in Serie D, nel derby "infrasettimanale", con le reti azzurre di Gerardini, Mencagli e Di Santo (su rigore); Regoli ed Essoussi a segno per i padroni di casa. In quella circostanza, la Sangiovannese beneficiò di due calci di rigore, esattamente come accaduto al Montevarchi quest'anno nella gara di andata (uno fallito). Una curiosità: nelle ultime due partite, giocate entrambe a San Giovanni, i rossoblù sono andati 3 volte dal dischetto e sempre... nella stessa porta, lato sud del "Fedini" (due rigori sbagliati da Priore e uno trasformato dallo specialista Orlandi). Uomini e curiosità del derby La prima delle 105 partite fra le due storiche rivali venne disputata a Montevarchi l'8 dicembre 1929, 95 anni fa! Al vecchio stadio, dove adesso si trova Piazza della Repubblica, ebbero la meglio i rossoblù di casa per 3-0, con doppietta del grande attaccante Busoni.

Atos Rigucci non è il primo allenatore della storia a giocare il derby su entrambe le panchine: in passato è toccato anche a Rudy Wolk, Costanzo Balleri, Piero Braglia e Simone Calori. Più esteso il numero degli allenatori sulle due sponde, anche senza disputare la sfida più sentita: ai 5 sopracitati vanno aggiunti Dario Compiani, Silvano Grassi, Piero Cucchi, Carlo Caroni, Attilio Sorbi e Roberto Malotti. Quest'ultimo divide con Calori un singolare record: quello di aver giocato e allenato sia i rossoblù che gli azzurri. Sempre per gli allenatori, ben 17 derby all'attivo per Francesco Petagna alla guida della formazione del Marzocco.

Fra i giocatori, Luciano Ravenni per la Sangiovannese e Poli per il Montevarchi hanno giocato ben 17 gare, anche se lo stesso Simone Calori ha preso parte da calciatore a 18 confronti, 4 dei quali restando però in panchina senza entrare in campo. Per i cannonieri, 5 gol a testa per Brandolini del Montevarchi e Passetti della Sangiovannese. Rossano Boni e Willy Lucaccini sono andati a segno nel derby con entrambe le maglie. Fra gli arbitri, record per Pierluigi Pairetto di Torino e Lanzetti di Viterbo, con 3 direzioni di gara ciascuno. 41 volte le due squadre hanno partecipato allo stesso campionato: in 22 occasioni il Montevarchi ha preceduto in classifica gli avversari, 16 volte è accaduto il contrario, mentre in 2 occasioni hanno chiuso in perfetta parità.

Tra i plurimarcatori nella stessa partita, segnaliamo ben 4 triplettisti: i montevarchini Bacci e Furlani ei sangiovannesi Tampucci e Pierdomenico Donati. Le vittorie più larghe e, conseguentemente, le sconfitte più pesanti: 6-0 a favore dei rossoblù, il 14 marzo 1954 (Promozione), al vecchio "Galli": tripletta di Furlani e reti di Cecchini, Alvoni e Bruschi. 5-0 per gli azzurri, il 10 aprile 1949, 24 giorni prima della sciagura aerea di Superga (Promozione), con i gol di Rossano Boni, Remo Bronzi e la tripletta di Donati. E ora spazio allo storico rossoblù Dimitri Lepri, che ha analizzato i derby giocati a marzo e quelli disputati in Serie D). Sarà questo l'incontro numero 20 nella quarta categoria del calcio nazionale: i 19 precedenti in "D" parlano di 7 vittorie del Montevarchi, 3 della Sangiovannese e ben 9 pareggi. 9 anche le gare giocate in casa rossoblù, con 4 successi per l'Aquila, altrettanti risultati di parità e una sola affermazione per gli ospiti, che risale appunto all'incontro della stagione 2018-19, giocato di mercoledì (2-3).