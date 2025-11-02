Derby della paura. A Campagnola arriva l’Arcetana: chi vince respira

Si chiude oggi (ore 14.30) il trittico di gare in una settimana per Eccellenza, Promozione e girone D di Seconda. Si gioca sull’asse Reggio-Piacenza lo scettro della Serie A dei Dilettanti: fari puntati al "Morelli" dove la Brescello Piccardo tenta lo sgambetto alla capolista e matricola Pontenurese, mentre il Fabbrico, privo del difensore Budriesi squalificato, rende visita all’Agazzanese che condivide il primato coi conterranei piacentini. Può approfittarne la Vianese che al Maracanà si misura col Terre di Castelli attardato rispetto alle prime posizioni. Derby della paura al "Sabbadini" fra Campagnola e Arcetana bisognose di punti per allontanarsi dalle ultime due posizioni che significano retrocessione diretta. Tris di derby nel menù di Promozione: atteso tanto pubblico nella Bassa per la sfida fra il Boretto e un Luzzara in grande salute grazie a un tris di hurrà di prestigio sulle big Colorno, Bibbiano/San Polo e Montecchio che ha proiettato i rossoblù in zona play-off. Tanti ex di turno a partire dal tandem d’attacco locale Nunziata-Ennamli fino al trainer ospite Marco Iotti. Match inedito a Masone fra gli orange locali e il Baiso/Secchia che si presenta col fresco ex di turno Ruopolo al centro della difesa. Ennesima sfida fra Riese e Sammartinese che inseguono punti tranquillità. Niente esordio della Bagnolese nel ristrutturato "Fratelli Campari": l’azienda che ha rimesso a nuovo il terreno ha consigliato di aspettare altri quindici gioni. Con il Monticelli oggi si giocherà quindi a Langhirano.

Per interrompere una serie nera di 3 gare, il Montecchio conta sulla spinta del "Notari" per battere la regina Castellana Fontana. Copione quasi identico per il Bibbiano/San Polo che ritrova il trio di squalificati Errigo-Fornaciari-Fontana per andare all’assalto del Fornovo Medesano.

Fuochi d’artificio nel girone C di Prima categoria dove il calendario oppone 4 delle prime 5 in classifica: la neo-leader Rubierese attende al "Valeriani" l’ex capolista San Damaso, mentre la FalkGalileo riceve all’ex Sporting il Guastalla detronizzato proprio dai biancorossi.

In Seconda tengono banco le stracomunali di S.Ilario e Rubiera che coinvolgono Virtus Calerno-S.Ilario e San Faustino-Rubiera. Testacoda nel girone D a Rivalta dove una Saxum United in crisi di risultati cerca la svolta contro la neo-regina Fellegara.

Eccellenza

Agazzanese (25)-Fabbrico (10); Brescello Piccardo (17)-Pontenurese (25); Campagnola (7)-Arcetana (6); Rolo (11)-Fidentina BSD (16); Vianese (24)-Terre di Castelli (14) a Carpineti.

Promozione

Girone A: Bagnolese (9)-Monticelli (14) a Langhirano; Bibbiano/San Polo (15)-Fornovo (18); Boretto (14)-Luzzara (17); Montecchio (19)-Castellana (20); San Secondo (14)-Vezzano (6).

Prima categoria

Girone B: Basilicastello (7)-Atletico Bibbiano Canossa (19); Fognano (13)-Quattro Castella (5). Girone B: Celtic Cavriago (3)-Campeginese (6); FalkGalileo (13)-Guastalla (15); Novellara (5)-Boca Barco (9); Povigliese (10)-Madonnina (8); Rubierese (17)-San Damaso (14); San Prospero Correggio (3)-Modenese (15) a Campogalliano, ore 17.30; Virtus Libertas (12)-Campogalliano (9).

Seconda categoria

Girone B: Fc 70 (16)-Cadeo (13); Levante (3)-Corte (6); San Leo (4)-Gattatico (17); Virtus Calerno (16)-S.Ilario (5).

Girone D: Atletic Progetto Montagna (16)-Borzanese (5); Carpineti (16)-Rivalta (9) ore 18; Casalgrandese (13)-Real Casina (9); MT 1960 (13)-Sporting Cavriago (9); Original Celtic Bhoys (13)-Montecavolo (11) a Gavassa; Saxum United (3)-Boma Fellegara (17); Vetto (15)-Barcaccia (11).

Girone E: Reggiolo (14)-Concordia (7); Saliceta (6)-V.Mandrio (13); V.Bagnolo (8)-Limidi (10).

Girone F: Pavullo (13)-Cerredolese (9); Roteglia (12)-Audax Casinalbo (7); San Faustino (6)-Rubiera (11).

Terza categoria

Girone A: Biasola (5)-Coviolo (16); Gatta (14)-Levizzano (4); Plaza (15)-Reggio Calcio (12); Puianello (16)-Ramiseto (4); riposa Cavriago (3). Girone B: Cadelbosco (8)-Gualtierese (7); Fogliano (4)-Cortilese (13); Roveretana (9)-Sporting Tre Croci (10); Vallalta (12)-Quadrifoglio (6); riposa Invicta Gavasseto (12).