Derby della Versilia: Pietrasanta batte Forte dei Marmi e vola in finale playoff

Il derby della Versilia non ha deluso le attese: la partitissima, valevole per la semifinale playoff del girone A di Promozione Toscana, ha visto risaltare di più il Forte dei Marmi di Luca Cagnoni in quanto a proposta di gioco e numero di palle-gol create ma ha visto vincere il Pietrasanta, abile a difendersi avendo impostato il match in un certo modo.

Il piano tattico di Giuseppe Della Bona prevedeva il togliere la profondità a Maggi, contenere e ripartire. Lo ha fatto molto bene... e gli ha detto anche bene per come si è messa la gara col gol (anche un po’ fortuito) di Da Prato già all’11’ minuto. Vedendo l’undici iniziale balzava subito all’occhio l’intento difensivo dei padroni di casa: linea a quattro dietro composta da tutti centrali (con Da Prato e Terigi molto ben adattati terzini) e altri tre interpreti molto “difensivi“ anche in altre zone di campo del 4-3-3 (in realtà molto più 4-5-1) come Ceciarini, Laurini e Della Pina. Il Forte ha cestinato diverse chance... e se non concretizzi, non vinci. Il solido e compatto Pietrasanta vola così alla finale playoff dove sarà in posizione di vantaggio, ma stavolta su campo neutro, e troverà la Larcianese (contro cui ha pareggiato 1-1 in campionato sia all’andata sia al ritorno). L’1-0 nel derby per i pietrasantini è stato anche figlio della maggior esperienza nei suoi elementi in campo: il “mestiere“ è stato un fattore, decisivo in questi tipi di partite.

"La nostra vittoria secondo me è meritata – commenta Della Bona – dietro abbiamo lavorato molto bene. Per tutta la settimana avevamo preparato il derby con questo assetto. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ più di fatica ma i ragazzi si sono sacrificati. Nel secondo l’abbiamo gestita meglio. L’assenza di Biagini nel palleggio si è fatta sentire... infatti in fondo l’ho buttato dentro pur rischiandolo, ma ci serviva la sua personalità".

"Onore ai vincitori – replica Cagnoni – ma il Pietrasanta ha fatto due tiri in porta contro le nostre sette occasioni tra cui il gol annullato per fuorigioco a Tedeschi. Le assenze le avevano loro così come le avevamo noi. Io sono contento della mia squadra".

Simone Ferro